El Principat d’Andorra revifa però cau la participació

Bones i males notícies per a la 40a edició de la Nit Literària, que organitza el Cercle de les Arts i de les Lletres i que aquest any es decidirà el 9 de novembre a l’hotel Guillem d’Encamp. Comencem per les primeres, i la major de totes és la recuperació del premi Principat d’Andorra d’investigació històrica. Revifada tímida, sí, perquè passa d’un a tres originals, però suficient per trencar la nefasta tendència dels últims temps –amb un únic participant des del 2014, any a partir dels qual totes les convocatòries han quedat desertes– i que va portar el Consell General, que el patrocina, a retallar la bossa –de 15.000 a 10.000 euros per al guanyador. L’altra bona notícia és l’estrena del premi de ciència ficció i fantasia, que ha rebut quatre originals a concurs. Xifra modesta, és veritat, però en consonància amb l’alarmant descens general: el 2016 van concórrer una seixantena d’obres en les nou modalitats convocades; aquest, 41 i en deu, perquè cal sumar-ho el de ciència ficció. Baixen també el Fiter i Rossell de novel·la (de 17 a 13 originals), i el Grandalla toca fons (de 15 a 7), mentre que el premi de teatre no ha rebut ni un sol text. Cap. La resta es mouen en unes xifres igualment paupèrrimes: assaig literari, tres originals; periodisme, tres més; contes i narracions, dos; novel·la curta, cinc; i divulgació científica. I això que es reparteixen 45.000 euros en premis.