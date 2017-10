El pròxim Congrés d’Història dels Pirineus, per al 2021

Doncs serà al 2021, i no al 2019. Quadriennal, i no biennal, com endut potser per l’entusiasme del moment havia insinuat el director de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), Jordi Guillament, en la jornada de clausura del 3r Congrés d’Història dels Pirineus. Segur que ho recorden, perquè va ser un èxit que no s’esperaven ni els mateixos organitzadors –l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, el centre associat de la UNED a la Seu i el mateix IEA– amb una seixantena de comunicacions i més del doble de congressistes. Haurem d’esperar doncs quatre anys, però això no és res si tenim en compte que la segona edició del congrés es remuntava al 1998 a Cervera, i la primera, al 1988 (Girona). I perquè l’espera sigui més fàcil, ja hi ha data per a la publicació de les actes, que també s’han retardat sensiblement respecte al calendari inicial: veuran finalment la llum al març i en edició digital, que és la forma més realista d’assegurar-se que controvèrsies legítimes i per aquí dalt inèidtes com la del jacimentde la Margineda –castell o poblat?– o primícies com les restes de la primera catedral de la Seu, la del segle V, no es quedin al calaix dels especialistes. Per matar el cuquet, a més, l’Arxiu Nacional també s’ha tret de la màniga una Jornada de debat que tindrà lloc el 26 d’octubre a la Farga Rossell i en què participaran una desena d’especialistes dividits en dues taules rodones, una sobre la recerca històrica i l’altra sobre la difusió d’aquesta recerca: Helena Solé, Olivier Codina, Albert Villaró, Cristina Yáñez, Pere Cavero, Joan Burgués, Maria Martí, Carles Gascón, Gerard Remolins, Xus Lluelles i Susanna Vela. Avui mateix, d’altra banda, l’arxiu comunal de la capital convoca a la Llacuna una conferència del diretor de l’arxiu comarcal de l’Alt Urgell, Julio Quílez sota el títol Les administracions davant del repte de la gestió de la informació (19.30 hores).