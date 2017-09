El Quartet per l’Art participa en les Jornades europees del patrimoni

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) —entitat impulsada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà— continua el cinquè cicle ONCA Bàsic amb l’actuació del Quartet per l’Art i la proposta 'Mozart: un músic, mil personatges'. El concert tindrà lloc el dissabte 16 de setembre, a les 19 hores, a la Casa Rossell d’Ordino amb motiu de les Jornades europees del patrimoni.

El quartet, format per tres músics de l’ONCA, David Olmedo i Josep Martínez Reinoso (violins) i Josep Bracero (viola), i per una col·laboradora de la formació andorrana, Laura Sanz (violoncel), presentarà un concert centrat en un dels compositors més importants de la història de la música: Wolfgang Amadeus Mozart. Segons Josep Martínez Reinoso, “al llarg de la història, les grans capacitats musicals de Mozart s'han documentat de diverses maneres: analitzar les característiques de les seves obres, repassar la seva correspondència personal o identificar la construcció romàntica de la seva imatge de geni clàssic. Aquesta vegada, en canvi, es proposa fer-ho a través dels diferents llenguatges que conformen la seva producció per a quartet de corda. Malgrat les limitacions sonores de la formació, Mozart va ser capaç de sintetitzar en aquestes obres de cambra tots els estils musicals en voga a l'Europa de finals del segle XVIII”.

El programa, per tant, reuneix quartets que contenen àries d'òpera seriosa i còmica, música virtuosa d'estil italià, música contrapuntística alemanya o balls de festa austríacs. D'aquesta manera, “a més de gaudir de la subtilesa inherent al gènere, identificarem els mil personatges que s'amaguen dins l'univers creatiu del compositor de Salzburg, la qual cosa ens permetrà acostar-nos a la seva música de manera diferent i única”, explica Martínez Reinoso.

El concert s’iniciarà amb el 'Quartet per a cordes en do major', KV 157, seguit de l’'Adagio i fuga per a cordes en do menor', KV 546. Finalitzarà amb el 'Quartet en do major', KV 465, 'Les dissonàncies'. L’actuació, d’entrada lliure, compta amb la col·laboració del departament de Patrimoni Cultural del Govern.