El segon curs d’‘Apanyats’, divendres que ve a Youtube

Ja s’ho poden marcar en vermell al calendari: divendres a la una del migdia. Aquest dia i en aquesta hora s’estrena a Youtube la segona temporada d’Apanyats. Ja ho saben: la websèrie coescrita, codirigida i coprotagonitzada per Hèctor Mas i el mateix equip amb què fa dos cursos van guanyar un premi Ondas per l’episodi pilot d’El mort viu. Apanyats 2.0 es va rodar a l’octubre al pis que el mateix Mas i dos dels seus col·legues d’aventura –Adrià Espí, Alejo en la ficció, l’altre prota de l’invent; i Lluís Ferrer, que hi exerceix com a director de fotografia– comparteixen al carrer Sicília de Barcelona, i segueix la peripècia de dos il·luminats: el personatge de Mas, un youtuber de pega que vol triomfar a les xarxes amb una sèrie de tutorials per sobreviure a la intempèrie quotidiana, i el tal Alejo, que li segueix la beta amb resultats catastròfics. La segona temporada consta de sis capítols de cinc minuts cadascun, aproximadament, que reforcen la continuïtat, incorporen nous secundaris i aposten per l’humor slapstick –caigudes, cops, mirades i tota la pesca–. Cada divendres en penjaran un de nou i les notes de producció la venen com la sèrie “més trash, descarada i passada de voltes” de l’any, i arriba fins i tot amb ganxo comercial i ínfules cool: Marc Crehuet (Pop ràpid, El rei borni) es va fa càrrec de l’episodi especial que protagonitza l’actor Alain Hernández, que es rodarà finalment al febrer.