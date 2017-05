El sergent Owens torna a Andorra

Velles Cases projecta dissabate a les Fontetes un documental sobre l’aviador en unes jornades sobre la II Guerra Mundial, amb la presència de Maria Rosa Viadiu i visita al Palanques.

Owens. Sergent Francis E. Owens, amb número de matrícula 333.03393 i artiller de cua en un B-17 del 533è esquadró de bombarders de la USAF, que va ser abatut el 4 de juliol del 1943 sobre la Coulonche, al nord-est de França. Un dels centenars d’aviadors aliats que van evadir-se de l’Europa ocupada pels nazis mitjançant les xarxes de passadors que operaven a través d’Andorra. La seva peripècia la coneixem gràcies al president de Velles Cases Andorranes, aquí en la faceta d’historiador, que ens la va explicar fa uns anys a la revista Portella. I té un final trist: acaba el 25 d’octubre del 1943 al pic de Montmantell, on Owens i dos companys d’evasió més –el sotstinent Harold B. Bailey i el també sergent William B. Plaskett– van anar a morir, rebentats de cansament i probablement de fred. El dia anterior havien sortit de la localitat de Suc, a l’Arieja; formaven part d’una expedició de tretze homes –set aviadors ianquis i sis militars francesos– i val a dir que Owens i Bailey hi van deixar la pell perquè no van voler deixar enrere Plaskett, que no podia més i a qui van intentar portar entre tots dos. Els seus cadàvers no van ser recuperats fins la primavera següent, segons consta al dossier del visori, conservat a l’Arxiu Nacional i exhumat pel BonDia ara fa dos cursos. Van ser enterrats al cementiri d’Arinsal, i exhumats i repatriats el novembre del 1950. Doncs aquesta tràgica peripècia serà l’eix central de les jornades sobre Andorra i la II Guerra Mundial que Velles Cases ha organitzat dissabte, amb dinar a l’hotel Palanques –seu, com el lector recordarà, de la xarxa de passadors que Antoni Forné dirigia per compte del MI 9 britànic– i projecció a les Fontetes del documental sobre Owens que l’historiador holandès Geert van Bogaert va rodar l’estiu del 2015, amb sortida a la Coulonche i final al consolat britànic de Barcelona. Passant, és clar, per Andorra, i amb la participació de dos parents del nostre home. La jornada es completa amb un farcit cartell de conferències en què participaran, entre d’altres, Marc Forné, que evocarà la trajectòria del seu pare; Maria Rosa Viadiu, filla de l’autor d’Entre el torb i la Gestapo i que durant els anys de la II Guerra Mundial va residir al país, i dels historiadors Olivier i Suzelle Nadouce, especialitzats en el pas dels Pirineus. Per al dinar al Palanques cal reserva prèvia; l’assistència a les conferències és lliure.