Els buners, de nou a l’UVI

El Comú suspèn la Trobada per “criteris objectius d’afluència de públic”, diu el conseller Herver, i “aposta” pels Jardins d’art.

Ordino es queda sense Trobada de buners. Com a mínim, aquesta edició. Però tampoc no és clar, gens clar, que ressusciti l’any que ve o d’aquí dos anys, que és quan a dreta llei li hauria tocat perquè –el lector recordarà– la Trobada tenia des del 2013 periodicitat biennal. Així ho va confirmar ahir el conseller de Dinamització i Comerç, Xavier Herver, que –insistim-hi– no la dona definitivament per enterrada, però li falta poc, i que al·lega que el Comú ha decidit deixar-la en stand by “seguint criteris objectius d’afluència”, diu. Ras i curt: no convocava prou públic per justificar la despesa, que s’havia arribat a enfilar fins a 28.000 euros.

Això, és clar, era als anys de les vaques grasses, quan la Trobada era anual i per Ordino hi desfilaven una desena de formacions. Una època daurada que es va acabar d’un dia per l’altre: el 2011 el Comú la va suspendre sine die, i quan molts ja la donàvem per morta la va ressuscitar, dos anys després i amb format biennal. Fins ara, és clar. Diu Herver que amb el “nou mandat” el Comú ha prioritzat els Jardins d’art, que es van estrenar l’any passat i que tornaran el primer cap de setmana de setembre: una iniciativa, continua el conseller, “que dinamitza els artistes i la creació nacional, que és un projecte transversal i que incorpora el vessant turístic en la descoberta del poble d’Ordino”.

No només això: el pressupost que es destinava a la Trobada –l’última xifra disponible són aquests 28.000 euros de què parlàvem abans, però el de les últimes dues edicions s’havia retallat molt probablement a la meitat, o menys– s’ha “reconduït” i servirà, diu el conseller, “per reforçar altres programes ja consolidats com les Nits obertes”, el cartell d’actuacions a la fresca que aquest estiu afegirà als concerts habituals espectacles de dansa contemporània i bolos de bandes del país. Veurem, en fi, en què es concreten aquestes bones intencions, però el cert és que la Trobada era una de les cites de referència de l’estiu ordinenc. I una de les més longeves, perquè havia nascut a finals dels 90 amb l’objectiu de fer honor a la llegenda del buner d’Ordino.

L’aturada del 2011 i la reconversió en festival biennal no presagiaven res de bo. I encara menys quan l’última edició –la del 2015, amb només quatre formacions– ja va prescindir de la taverna folk i de l’exposició monogràfica consagrada a l’instrument, en totes les seves varietats, que s’havien convertit en el segell distintiu de la cita. És clar que una d’aquestes quatre formacions era El Pont d’Arcalís, que acabava de publicar La Seca, la Meca i les Valls d’Andorra, i que es va salvar la Missa gaitera de diumenge, amb l’organista Xuan Carlos Castro i el gaiter Xosé Sánchez, dos clàssics. Semblava que la cosa no havia anat tan malament perquè Ordino és viu, l’informatiu trimestral del Comú, va qualificar d’“èxit” l’edició del 2015 del que descrivia com “una de les propostes musicals més esperades i genuïnes de la parròquia”.

Però només ho semblava, es veu, perquè el nou equip comunal –cares noves, mateix color polític– ha decidit retirar la respiració assistida a la Trobada. També és veritat que les tretze edicions anteriors no van servir per recuperar la tradició bunera de la parròquia. En tan sols dues convocatòries hi va haver participació local: el 2008 amb Os Gaiteros i dos anys després amb Galandòrum, de qui mai més no hem tornat a tenir notícies. La crua realitat és que el país de la buna ha sigut i és un país sense buners. I ara, també sense Trobada. Veurem si ara, ja, definitivament.