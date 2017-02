Els contrabandistes tornen a Ordino

El 1992 van dir que baixaven a buscar tabac i des de llavors no se’ls havia tornat a veure el pèl. Fins ahir, que els contrabandistes d’Ordino van anunciar que tornaven, un quart de segle després i amb una adaptació a càrrec de Pilar Capdevila i Lourdes López que explota conscientment el costat més folklòric de la funció per donar-hi cabuda a les tres associacions culturals de la parròquia: l’Esbart de les Valls del Nord, la Coral Casamanya i el Grup Artístic. El nou Judici dels contrabandistes, presentat ahir amb totes les benediccions oficials per la cònsol menor, Gemma Riba, tindrà lloc el 27 de febrer a la plaça Major –al Centre de Congressos, en cas de pluja–, constituirà el plat fort del Carnaval ordinenc i pretén marcar distàncies des del començament respecte del germà gran encampadà, que parteix d’un text de Rossend Marsol, Sícoris, es remunta a mitjans del segle XX i es caracteritza –com segur que no ha oblidat ningú que hagi assistit a una de les seves vistes– pel to iconoclasta i gruixut amb què es passa revista a l’actualitat parroquial i nacional. El Judici ordinenc tindrà contrabandistes i carrabiners i jutges (dos), però sobretot música en viu, dansa i cant, i conclourà, com és reglamentari, amb la fugida final, després d’un ball del contrapàs de regust local.