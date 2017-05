Els Jardins d’art incorporen la galeria Argüí i eliminen el vot popular per ‘controvertit’

Diu Rosa Mujal, organitzadora dels Jardins d’art d’Ordino, que en l’edició del 2015 alguns dels artistes forans es van queixar que a l’hora de votar, i en una ben poc elegant falta de fair play, el públic del país es decantava de forma sospitosa pels autors locals. Fos o no cert, la “controvèrsia” va existir, així que l’organització ha decidit tallar-la d’arrel i suprimir el vot popular. La segona edició dels Jardins mantindrà, però, els dos premis: al millor “concepte”, dotat amb 2.500 euros, i a la millor obra, dotat amb 1.000 euros i que era el que fins ara decidien els espectadors. En endavant serà exclusivament cosa del jurat, integrat aquesta edició pels artistes Joan Xandri i Helena Guàrdia així com pel galerista Francesc Herreros, que substitueix Carme Tinturé i Toni Cruz i que cedirà la seva sala a la capital –Argüí, nova de trinca– per a les exposicions individuals que completen la dotació dels premis.

Pel que fa al cartell artístic, l’organització ha seleccionat finalment divuit de les 25 propostes de totes les disciplines –instal·lació, escultura, pintura, fotografia, il·lustració, dibuix, art digital, ceràmica– que s’han presentat. Una xifra sensiblement inferior a la quarantena que hi van concórrer el 2015 però que es compensa –diu Mujal– per la major qualitat dels projectes i, atenció, amb només tres repetidors: el fotògraf Jean Luc Herbert, la ceramista Gemma Piera i el pintor Alfons Valdés. Tots els altres s’estrenen, amb noms coneguts i també emergents del panorama nacional, des dels fotoil·lustradors Martín Blanco i Reinaldo Márquez fins a la il·lustradora Alèxia Navarro, l’escultora Emma Regada, l’escultora Jeniffer Ferrer i la dibuixant Àstrid Janer. Pel que fa als artistes forans, atenció a la romanesa Nitescu Iona Dana, que compareixerà amb El sol i la lluna, instal·lació fotogràfica sensible a la llum –la tenen aquí al costat– i que canvia segons sigui de nit i, és clar, de dia. Hi haurà també representació francesa (els pintors Miguel Lebron, William Victorino, Lina Lou i Monique Couderc i l’il·lustrador Juan Manuel González) i belga (l’artista conceptual Delphine Graul). La nòmina es completa amb el pintor xinès Zhihong Zheng, recentment instal·lat al país.

Com és reglamentari, perquè es tracta d’una iniciativa destinada a fer sortir l’art i els artistes al carrer, obres i autors es distribuiran durant tot el cap de setmana per diferents espais de la parròquia. Era Rosell, plaça de l’església, Prat de Call i jardins de la Casa d’Areny-Plandolit i de la Casa Rosell, entre d’altres.