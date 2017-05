Encamp autoritza la comissió de servei a Codina, efectiva a partir de l’1 de juliol

La comissió de recursos humans del Comú d’Encamp va autoritzar ahir la comissió de servei que havia sol·licitat el fins ara responsable de la biblioteca comunal, Alfons Codina, fitxat per la ministra de Cultura, Olga Gelabert, per fer-se càrrec del departament de Patrimoni Cultural. La comissió de servei es farà efectiva a partir de l’1 de juliol, data en què Codina es podria incorporar per tant al nou destí, amb funcions de coordinador i no de director perquè no és funcionari de l’administració de l’Estat. Segons fonts coneixedores del cas, i malgrat el malestar que ha generat en el Comú el fet que Codina figurés a les llistes d’ERC per Malgrat de Mar a les eleccions municipals del 2015 –i la doble residència que això comportaria–, la comissió va comprovar que a efectes comunals no s’ha registrat cap irregularitat perquè Codina consta al cens comunal des del 2007. Una altra cosa és la situació en què està davant de l’executiu i, assenyaladament, del ministeri d’Interior. En aquest sentit, i segons aquestes mateixes fonts, el nou coordinador de Patrimoni –el càrrec va ser aprovat en el consell de ministres del 17 de maig– hauria de regularitzar la situació abans d’incorporar-se al nou càrrec. Per part del Comú, quedarà per cobrir la plaça de bibliotecari que Codina deixa temporalment vacant, i sembla que la intenció de la corporació és promocionar algun treballador de la casa.