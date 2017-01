Esgotades les entrades per al concert d’Ara Malikian

Aquest divendres al matí s'han esgotat les entrades per al concert del virtuós violinista Ara Malikian, que tindrà lloc a l'Auditori Nacional d'Andorra, a Ordino, el proper dia 28 de gener a les 21.30 hores. En tan sols dos dies s'han venut totes les localitats posades a la venda per a l'actuació del reconegut violinista.

El concert d'Ara Malikian serà el primer de la Temporada 2017 de l'Auditori Nacional d'Andorra, una temporada que compta amb tot un cartell d'artistes de primera fila: Macaco (28/02), Sidonie (04/03), José Mercé (04/05), Jarabe de Palo (01/06) i els andorrans David Micó (07/04) i Bluetonics (22/06). La venta d'entrades per al concert de Macaco ja és oberta i la dels propers concerts estarà disponible a partir de la setmana vinent.