Ester Nadal dirigirà la quarta edició del pessebre vivent d’Escaldes-Engordany

La quarta edició del pessebre vivent d’Escaldes-Engordany comença a agafar forma. Com a principal novetat d’enguany en destaca el canvi en la direcció artística de l’obra, que recaurà en Ester Nadal. “Vaig decidir dir que sí per intuïció, per passió i per amor”, ha declarat Nadal que també ha indicat que fa temps que tenia aquesta proposta sobre la taula però que altres compromisos li han impedit poder-ho fer abans. A part de canviar la direcció de l’espectacle també s’ha renovat tot l’equip. Nadal tindrà com a ajudant de direcció Boris Cartes i com a encarregat de la música, Lluís Cartes.

Precisament la creació d’un nou espai sonor que acompanyi cada acció de l’obra, serà una altra de les principals novetats. “Ens basarem en seguir fent el mateix perquè ens trobem la feina molt ben feta, no hi haurà nous personatges”, ha recalcat Nadal. Segons ha explicat Lluís Cartes, la idea és que els intèrprets que s’encarreguin de protagonitzar l’obra, també puguin aportar idees per a la creació sonora i es sumin en la fase final d’execució.

El principal objectiu de la nova direcció, i que ha volgut recalcar durant la roda de premsa, és continuar treballant amb personatges amateurs, tal com destacava en el guió original, Esteve Albert. L’essència de la nova dramatúrgia del pessebre vivent rau en la veritat, “no hi haurà actors, hi haurà la gent tal com s’incorpori”, ha ressaltat Nadal.

Tot i aquests canvis, el que no canvia és el preu de l’entrada, que serà de tres euros, ni tampoc la localització de l’escenari que se situarà a la part alta de la parròquia. Les representacions seran el 16 de desembre en doble sessió, a les 20.30 hores i a les deu de la nit. Les actuacions del 17 de desembre seran una hora abans cadascuna de les sessions, és a dir a les 19.30 hores i a les 21 hores.

Els assajos del pessebre vivent començaran el proper 20 d’octubre a la sala del Prat del Roure amb una primera lectura a càrrec dels adults. Els menors de 16 anys s’incorporaran a l’assaig a partir del 18 de novembre. Totes les persones que vulguin tenir més informació de com prendre part en el repartiment poden adreçar-se al departament de Cultura del comú. La participació s’espera que sigui de 40 adults i 20 menors amb paper, 10 figurants adults i 10 més menors d’edat.