Férriz s’enrola a ‘Gigantes’, la nova sèrie de Coronado i Urbizu per a Movistar

Ahir en parlàvem aquí mateix a compte de Hans, l’oficial de la Gestapo que encarna a Fred, i avui hi tornem per culpa de Gigantes, la nova aventura televisiva de Movistar, que no para –recordin que encara no fa ni un mes que va acabar el rodatge andorrà de Félix, amb Cesc Gay i Leonardo Sbaraglia. Doncs bé: Isak Férriz forma part d’un quartet protagonista capitanejat per José Coronado i que completen Daniel Grao (Julieta) i Carlos Librado (El guardián invisible). La cosa va d’un clan, els Guerrero, que domina tots els negocis bruts d’un Madrid contemporani. Però molt bruts: dels del narcotràfic fins a les baralles de gossos, passant pel robatori de cable de coure. I tot això, des d’un aparentment negoci d’antiguitats al Rastro. Coronado és naturalmet el patriarca, Abraham, un home de passat gris fosc, implacable i brutal amb tothom, començant pels seus tres fills. Férriz és Daniel, el gran i per tant l’hereu, que se sap tan bestiota com el seu pare però intenta allunyar-se’n. Sense èxit, és clar. Tampoc els altres dos –Tomás, que ha blanquejat els seus orígens a través de l’art; i Clemente, que lluita a cops de boxejador, que és el que és, contra el seu passat– se’n sortiran, i acabaran tornant sempre sota l’allargada ombra del pare. Gigantes, en fi, es roda des de principis de juny a Madrid –Lavapiés, la Latina, el Rastro. Dirigeix Enrique Urbizu (No habrá paz para los malvados), i el rodatge s’allargarà fins a la tardor. Tindrà de moment sis episodis –amb una segona temporada programada– i s0estrenarà al 2018. Férriz té també en cartera i pendent d’estrena dos llargmetratges: Las distancias, d’Elena Trapé, i Occidente, de Jorge Acebo.