‘Forever Tango’, el més vist; Bartoli i Rufus, els més ben valorats pel públic de la Temporada de Música i Dansa

La Temporada de música i dansa va tancar la 23a edició amb un total de 3.404 espectadors repartits en les cinc actuacions del programa, amb una ocupació mitjana del 74% del Centre de Congressos. La proposta amb més poder de convocatòria ha sigut Forever Tango, amb 842 espectadors. Immediatament després es van situar la mezzo Cecilia Bartoli (811) i Rock the Ballet, l’híbrid entre ballet clàssic, dansa contemporània i rock canònic que proposaven Bad Boys of Dance. Per la banda baixa es van situar el cantautor Rufus Wainwright (593) i el pianista francès Alexandre Tharaud (496). Segons l’enquesta de satisfacció que des de fa uns anys reparteix l’organització, la nota mitjana dels concerts ha pujat a un 4,5 sobre 5, mentre que les vetllades més ben valorades van ser les de Bartoli i Wainwright (4,6), seguides de Forever Tango i Tharaud (4,5) i Bad Boys of Dance (4,1). El pressupost de la Temporada, que pujava a 400.000 euros, s’ha cobert amb les aportacions de MoraBanc (50%), el Comú (21%), la venda d’entrades (13%) i altres patrocinadors. Finalment, set de cada deu enquestats van respondre favorablement al nou horari estrenat aquesta edició, que ha avançat els concerts a les 20 hores.