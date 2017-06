‘Fred’: un ‘western’ d’alta muntanya

El director, Santi Trullenque, vol convertir el medi en protagonista i posa com a referència estètica ‘El genet pàl·lid’.

Podia haver triat, amb arguments similars, Los vividores, de Robert Altman, o El perdón, de Winterbottom. Però es queda amb El genet pàl·lid. Se’n recorden? Un Eastwood probablement menor però que va prefigurar el renaixement del western, a l’època –parlem del 1985, abans de Bailando con lobos– un gènere aparentment moribund, en què un foraster que respon al nom de Predicador apareix un dia i com de miracle en un campament de pobres miners a punt per salvar-los del cacic de torn que els vol expulsar de les seves terres. De les dels miners, s’entén.

És un western, sí, però en veritat atípic: sense indis i lluny, molt lluny de Monument Valley. Un western d’alta muntanya, en definitiva, que és el que el director català Santi Trullenque vol que acabi sent Fred, l’adaptació cinematogràfica de l’obra de teatre homònima d’Agustí Franch. Ja saben: els criptògrafs polonesos d’Enigma que venen a espetegar al nostre racó de món a punt d’haver-se-les amb la Gestapo i la redada del Palanques, perquè som al 1943. I amb l’epopeia dels passadors de fons.

Si en parlem aquí és perquè ahir es va presentar a Illa Carlemany el teaser de la pel·lícula, dos minutets i mig en què se succeeixen a ritme vertiginós fragments de la vintena de seqüències rodades al desembre, que pretenen captar el to –“Tens, visceral, molt físic”, diu Trullenque– de la criatura i amb què Franch i companyia arrenquen immediatament la ronda de visites per vendre el projecte a possibles inversors. L’objectiu? Reunir el milió d’euros que –diuen– necessiten per portar a la pantalla gran la idea que idea que tenen al cap. No s’han fixat un calendari perquè fins que no hi hagi el diners no començaran a rodar, però el teaser acaba amb un esperançador 2018, que no és gaire precisar –d’acord– però que com a mínim augura que la cosa no s’eternitzarà.

Així que Trullenque vol que Fred sigui un western d’alta muntanya a l’estil d’El genet pàl·lid. I prenguem-nos-ho com una referència purament estètica, en cap cas argumental perquè aquí no hi ha cap Predicador ni res que s’hi assembli. Què vol dir, amb aquest subgènere tan prometedor que s’ha tret el director de la màniga? Doncs una pel·lícula en què l’entorn –començant per una muntanya hostil, és clar, però també els cels blaus, inacabables, i el fred ubic que li dona títol, i que no té només a veure amb la temperatura “sinó que es refereix també a un fred interior”– és decisiu perquè ajuda a explicar els caràcters i les accions dels personatges humans.

Segur que els recorden: els dos inquilins de cal Riot –Sara, a qui donarà vida l’actriu catalana Aida Folch, i l’autèntica protagonista del relat, i el seu home, l’Antoni (Roger Casamajor)–; Hans, a qui encarnarà Isak Férriz en un curiós tirabuixó perquè després d’interpretar Arthur, el pilot britànic de Wolves, aquí canvia de bàndol i es posa en la pell d’un oficial de la Gestapo; i Marian Rejewski (Florin Opritescu), el matemàtic polonès que busca refugi a cal Riot i que oculta a la llibreteta vermella el secret –els codis d’Enigma, recordin The Imitation Game– que pot canviar el curs de la guerra.

Fred serà, per dir-ho d’una vegada, la història d’una transformació: la de Sara, una dona desconfiada, poruga i resignada a sobreviure en una Andorra tan remota que ni tan sols la guerra sembla haver-hi arribat. Fins que uns desconeguts –Rejewski i la seva colla de fugitius– truquen a la porta i li demanen ajuda. A ella, diu Trullenque, tot allò li va gros, i a més està embarassada: primer és el seu nen, així que –com diu en el moment culminant del teaser– “per mi es poden morir tots”. Tots els fugitius, és clar, a qui el seu home –“l’únic personatge equipat amb una motxilla ètica que no falla mai”, diu el director– pretén ocultar dels nazis: “Sara és una supervivent que a poc a poc va descobrint en aquells pobres jueus morts de por la condició de persones que al principi els havia negat per protegir-se ella i el nadó que espera”. Al final de la pel·lícula, en fi, Sara s’ha convertit en una altra dona.

Fred, augura Trullenque, serà també una història dura, sense concessions, amb personatges dolents –Férriz i els seus nazis– que ho eren de veritat, però que arriben a un racó de món on, fruit de l’hostilitat ambiental, també saben gastar molt mala llet. Augura també un rodatge intens, molt físic i bàsicament en exteriors. “Tota questa fisicitat que comporta viure a la muntanya envoltat de muntanyes s’ha de traspassar a la pantalla. Com ho faran? Amb visceralitat”, diu. Detall aquest dels exteriors –es pot comprovar al teaser– en absolut menor perquè rodar a alta muntanya –com vol el director– d’una banda requereix el pressupost adequat i de l’altra allunya el projecte que encara és Fred de la tv-movie. De la mateixa manera que té claríssim com vol que sigui Fred, Trullenque sap també perfectament allò en què no vol que es converteixi: “Ni una altra pel·lícula de guerra amb nazis i jueus, ni molt menys Entre el torb i la Gestapo.” Afortunadament, diguem-ho tot.

Ara, doncs, toca esperar uns quants mesos, fins que reuneixin aquest milió d’euros que ara mateix sona estratosfèric. Però Trullenque i Franch són optimistes i el teaser convida a l’esperança. Sobretot, si tenim en compte que va ser un rodatge exprés –un cap de setmana– i com qui diu amb una sabata i una espardenya. Només que hi hagi una mica de justícia cinematogràfica en tornarem a parlar, ja ho veuran.