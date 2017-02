Gerard Miralles, domador de foc: “El meu rècord són 27 segons encès; n’hi ha que aguanten un minut”

Què hi hem d’entendre, exactament, per torxa humana?

Algú que s’encén parcialment o completament, de dalt a baix. Un bonze, vaja.

Com s’ho fan, per no cremar-se?

Per a les zones de pell utilitzem un gel ignífug, una crema molt gelatinosa que manté la pell hidratada perquè en contacte amb la calor no es ressequi i no es cremi. Actua al revés que el foc: com més elevada és la temperatura, més fred notes.

I la roba?

Granotes especials de Kevlar com les que utilitzen els bombers i els pilots d’F1. Dues, com a mínim, que equivaldrien a vuit capes de cotó. I a sobre, una tercera granota de mentida, que és la que crema.

També cobreixen cara i cabell, m’imagino.

És clar. Amb passamuntanyes. Tot i que al Sant Joan de l’any passat a Encamp vaig fer un bonze a cara descoberta: es tractava d’escopir foc a la vegada.

En què consistirà, l’intent de demà?

El repte és cremar trenta persones. I se suposa que les he d’encendre d’una flamarada. Tots trenta, a la vegada. I quan els tingui encesos dibuixarem al terra el símbol de la pau amb els cossos cremant.

Vostè també s’encendrà?

Al final.

S’autoimmolarà?

Podria encendre’m tot sol, perquè un dels meus trucs és un gir complet de 360º sobre mi mateix de manera que al final la flama m’atrapa. Però en aquesta ocasió m’encendran quan jo hagi encès els altres trenta.

Els posarà tots en fila, l’un al costat de l’altre, i els encendrà d’una flamarada? O anirà passant i bufant al llarg de la fila?

El repte és encendre’ls tots. I com que no ho hem fet mai abans, amb tanta gent, no sabem com ho farem.

Quin és el seu rècord?

Cinc persones, en un cercle de 360º. Per això trenta és un rècord dels grossos. El vigent no passa dels vint bonzes.

Quanta estona cremaran?

El mínim sol ser entre 7 i 10 segons, i el màxim, cap al minut. El bonze clàssic, entre 15 i 25 segons. El meu rècord personal el tinc en 27 segons.

Per vostè, que és domador de foc –bufafocs, llançafocs i empassafocs–, això d’encendre i encendre’s sembla bufar i fer ampolles. O no?

Doncs no. Perquè sempre hi ha un risc.

Però si van tots coberts i protegits amb el gel i les granotes...

Per molt que el risc estigui controlat, l’atzar sempre intervé.

Quin és el moment més perillós?

Tot el temps que dura el bonze és perillós, perquè si hi ha foc hi ha risc. Si entra a les capes de roba, no et deslliures d’una cremada de les bones. Si s’evapora el gel del cabell, se’t pot acabar encenent. Amb tècnica i entrenament pots mirar de minimitzar i de controlar el risc, però no el pots eliminar mai.

Què és més perillós: bufar o que t’encenguin?

Bufar.

I què bufa?

Querosè desaromatitzat. Però també es pot utilitzar isoparafina i parafina líquida. El secret és no ingerir-lo. Com s’ho fa? Tècnica i entrenament, una altra vegada. Pots evitar d’ingerir activament, però és inevitable que n’acabis ingerint de forma passiva perquè el cos, que no és impermeable, sempre drena una mica de líquid. Per això és més perillós que el bonze, que només s’hi juga unes cremades. El bufador s’arrisca a infeccions a les genives, úlceres d’estómac, pneumònia química per ingestió de vapors abrasius...

Quin repertori! I no té la por al cos?

Segons el metge, tinc la malaltia del trompetista. Enfisema pulmonar.

Perdoni, però sona molt malament, això.

Fissures. Imagina’t que tens una ferida en un bronqui, i cada vegada que treballes la musculatura pulmonar la ferideta aquesta es dilata i es va fent més gran.

I no en té prou per deixar-ho?

No. Mai.

Per què ho fa?

Per què el policia fa de policia? I el bomber, de bomber? Els oficis de risc tenen una part vocacional que t’hi impel·leix. Si no, acabes abandonant.

En fi, algun incident, en els seus tretze anys de carrera com a domador de foc?

En certa ocasió vaig bufar una flama i se li van encendre els dos braços a la malabarista. Tots dos, del colze en avall.

Se’n va sortir, espero.

Sí, després de dos mesos de cures al Vall d’Hebron. I amb una substituta a l’espectacle.

I ha tornat a fer malabars de foc, ella?

Al cap de quinze dies de tenir l’alta ja hi tornava. I amb mi!