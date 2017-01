Guille Cervera descarta exposicions fixes al Thyssen i augura col·laboracions amb altres museus

No hi va haver sorpresa, més enllà del retard d’un dia –del 15 al 16 de març– en la data d’obertura: la presentació madrilenya del Museu Carmen Thyssen Andorra, que va tenir lloc ahir a l’estand d’Andorra Turisme a Fitur, va confirmar els detalls que ja en coneixíem: les 26 teles d’Escenaris –l’exposició inaugural, amb noms com Gauguin, Monet, Matisse, Casas i Mir–, els 960.000 euros que hi porta invertits el Govern, els 9 que costarà l’entrada estàndard –inclosa l’audioguia– i la previsió que el primer any hi desfilin entre 50.000 i 60.000 visitants. Això és el que el director artístic del nou equipament, Guille Cervera, va explicar a la premsa especialitzada sobre el que va vendre com “el primer Museu Carmen Thyssen fora d’Espanya”. També ho havia dit, però per si en quedaven dubtes va descartar de nou la possibilitat que als baixos del Valira s’hi instal·li una sala amb exposicions permanents: “Seran sempre temporals i de llarg termini, entre onze i dotze mesos, per renovar l’interès dels visitants potencials. Que no hi vagin una vegada i l’hagin vist ja per sempre, i que tinguin per tant un incentiu per tornar-hi.” Així és com es pretén rendibilitzar el nou espai, treure-li tot el suc i arribar a les 60.000 entrades previstes: exactament, la mateixa xifra de visitants que cada any desfilen pels museus nacionals. Cervera va repetir que el museu només exposarà en l’etapa de “consolidació” que tot just ara comença obres procedents de la col·lecció Carmen Thyssen, però també va augurar que en un futur es podrien programar exposicions “mixtes” amb teles cedides per equipaments internacionals. I finalment es va felicitar perquè –diu– “hem aconseguit crear un museu diferent i viu gràcies a un entorn dinàmic: l’art també ha de renovar la forma d’apropar-se al públic”. En què es traduirà aquest “dinamisme”? Bàsicament, en la renovació anual de l’exposició, en els espais polivalents que incorporarà el museu –bàsicament, l’Educathyysen, destinat a les activitats escolars, i el vestíbul, que es podrà reconfigurar per acollir presentacions– i en la “tecnologia” –cal suposar que les audioguies– “perquè els visitants puguin interactuar de forma lliure i molt més participativa amb les obres”. Acaba, en fi, la gestació del Thyssen Andorra: el part tindrà lloc exactament l’1 de febrer, quan el mateix Cervera i el seu equip –cinc professionals amb un perfil que combina la història de l’art i els idiomes– prendran possessió de les instal·lacions. Tindran tot el mes per familiaritzar-s’hi, perquè a principis de març arribaran les obres. El Thyssen ja és aquí.