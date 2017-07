Helena Laza substitueix Alfons Codina a la biblioteca d’Encamp

El Comú no convocarà concurs per cobrir l’excedència de l’excap del servei.

El Comú d’Encamp no li buscarà substitut a Alfons Codina. El fins ara cap de la Biblioteca Comunal –en el càrrec des del 2007– es va incorporar dilluns al ministeri de Cultura, on dirigirà el departament de Patrimoni amb funcions de coordinador, i el seu lloc serà cobert per la cap de Cultura del Comú, Helena Laza, que afegirà a les seves actuals responsabilitats la coordinació de la biblioteca, amb el suport de la tècnica que hi presta servei des de fa catorze anys i d’una altra treballadora del Comú que s’encarregarà específicament de dinamitzar l’equipament. En aquest punt cal recordar que un dels trets diferencials de la biblioteca d’Encamp –i que cal posar al sarró de Codina– és l’activíssim Club de Lectura, per on acostumen a desfilar autors del país i també de fora, així com el Dia de la poesia i el premi de narrativa de terror. Segons fonts del Comú, s’ha optat per aquesta salomònica decisió perquè es compta que la comissió de serveis de Codina és només pel que queda de legislatura i que, per tant, es reincorporarà a la biblioteca com a molt tard abans de dos anys. Per aquest motiu no s’ha convocat un concurs extern per cobrir la plaça, i com que tampoc s’ha trobat entre el personal del Comú cap treballador amb el títol de biblioteconomia, Laza hi exercirà durant aquest període les funcions de coordinadora. I es donarà el cas insòlit que al capdavant de la biblioteca d’Encamp no hi haurà en els pròxims dos anys el reglamentari biblioteconomista.

Pel que fa al ministeri, Codina es va incorporar dilluns al nou càrrec, vacant des que el novembre passat Ricard de Deus en va dimitir. La interinitat s’ha allargat mig any, durant el qual ha sigut la ministra, Olga Gelabert, qui ha assumit les regnes del departament. Segons ella, al Govern no va generar cap dubte el fet també insòlit que Codina s’hagués presentat a la llista d’ERC a Malgrat de Mar a les eleccions municipals del 2015, i la doble residència que això implica perquè al cens d’Encamp hi figura inscrit des del 2007: “L’única incidència és que el Comú d’Encamp ens va demanar una mica més de temps per poder lligar el seu substitut. Res més.” El nomenament de Codina, a mitjans de maig, formava part de la remodelació de l’organigrama de Cultura, que es completa amb supercàrrec de Montserrat Planelles, que continua com a cap de Promoció Cultural i hi afegeix la nova responsabilitat de directora general, per sobre de Sergi Valdés, nou cap de Política Lingüís­tica, i del mateix Codina.