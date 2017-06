L’11a edició del Picurt projectarà enguany 75 films d’arreu del món

L’onzena edició del Picurt, la Mostra de cinema de muntanya dels Pirineus, projectarà entre el 20 i el 24 de juny 75 films de divuit països d’arreu del món, dels quals 25 competiran a la secció oficial. Algunes de les produccions són inèdites a Espanya i han estat premiades en els festivals de cinema de muntanya més importants del món. El certamen manté quatre espais d’activitats, a la Seu d’Urgell, Artedó, Alàs i Andorra. Enguany el director convidat serà el català Marc Recha, que rebrà un guardó en homenatge a la seva aportació cinematogràfica.

A més, es presentarà una pel·lícula que rememora les vivències durant els Jocs Olímpics del 92 a la Seu amb imatges gravades per aficionats. De les activitats paral·leles destaca la performance Elogi a l’Arbre, de la companyia Els Comediants, que endinsarà el públic en la roureda d’Artedó i també pels carrers del poble. La directora del Picurt, Montse Guiu, va manifestar que el festival també té un component ideològic perquè vol reivindicar la cultura de muntanya i ser un “element de sensibilització” per a la preservació del medi natural. L’any passat hi van passar unes 2.500 persones.

Enguany el Picurt ha rebut 170 obres, de les quals es presentaran 75 films de cultura de muntanya d’arreu del món, però amb especial interès per les produccions sobre els Pirineus. L’Índia, el Pakistan, Turquia, Mongòlia, els Estats Units, la Xina, l’Argentina, el Perú i França són alguns dels divuit països que hi participaran. Guiu va destacar que s’ha fet una selecció dels treballs premiats als millors festivals de cinema de muntanya d’arreu i, per tant, presentaran “petites joies” perquè “la gent en pugui gaudir”. Per exemple, el programa inclou produccions guardonades en festivals com el Banff Mountain Film Festival del Canadà i el Trento Mountain Film Festival d’Itàlia.