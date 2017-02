La biblioteca d'Escaldes-Engordany amplia els horaris arran de la demanda dels usuaris

La biblioteca comunal d’Escaldes-Engordany ha ampliat els horaris d’obertura a partir del passat mes de gener. D’aquesta manera, i arran de la demanda dels usuaris, la biblioteca està oberta de dilluns a divendres de les 9 a les 13.30 i de les 15 a les 20 hores (al migdia s’allarga l’horari mitja hora) i els dissabtes l’espai roman obert de les 9.30 a les 13.30 i de les 15 a les 19 hores (abans del gener a les tardes no s’obria).

La biblioteca comunal d’Escaldes-Engordany ha rebut gairebé 15.000 usuaris d’ençà que es va traslladar a l’edifici del Centre d’Art el desembre del 2015. Aquest trasllat va permetre ampliar les instal·lacions, tant per a l’espai d’adults com per a l’espai adreçat als infants. Aquesta ampliació també propicia que s’hi portin a terme més activitats.