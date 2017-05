La Biennal et vol a tu (per a la cultura)

Reunió de Papaia reinterpreta amb la figura d’un conseller el cartell clàssic de Flagg, “el més famós de la història”.

D’acord: cap de nosaltres hi era, així que difícilment ho recordarem. Si no es dona el cas que tenim algun lector de més 100 anys, és clar. Però el cartell de l’Oncle Sam amb barret, barbeta mefistofèlica i mirada greu, apuntant el vianant amb el dit i comminant-lo a allistar-se a l’exèrcit ianqui a la “nearest recruiting station”, es va convertir en una icona de la propaganda de la I Guerra Mundial. Es tractava d’esperonar l’esperit patriòtic del personal davant de la imminent entrada dels EUA a la conflagració: la declaració de guerra es va concretar el 6 d’abril del 1917, i aleshores ja feia mesos que circulava el que, segons els historiadors del disseny gràfic, és el cartell més famós de la història, que no està malament si pensem per exemple en digníssims rivals com Jane Avril au Jardin de Paris, We Can Do It, Aidez l’Espagne o Aixafem el feixisme. Es veu que fins al final de la guerra se’n van imprimir quatre milions i que I Want You, com se’l coneix, es va demostrar tan eficaç que un quart de segle després, quan els EUA es van involucrar en la II Guerra Mundial, l’exèrcit nord-americà va ressuscitar l’Oncle, el barret, la barbeta, el dit i la divisa. I cap al camp de batalla.

Doncs aquest és el diguem-ne background indispensable per interpretar el molt honorable conseller que divendres va començar a brotar en aquesta façana de l’avinguda del Pont de la Tosca, just on arrenca del camí del Barri. L’ha concebut, creat i executat Reunió de Papaia –és a dir, Pere Moles i companyia– i era l’última de les instal·lacions del programa de la biennal de land art que quedava pendent. L’operació va començar divendres i molt probablement –i si el temps no ho impedeix– conclourà avui.

Els retocs són obvis i apel·len a la vegada a una de les escasses icones del disseny natiu –la publicitat del cafè El Conseller, amb el Vell Conseller inspirat en el canillenc Jaume Bonell, segons retrat de Valentí Claverol (1902)– i a la més estricta actualitat: el nou cartell ens ordena amb molt d’optimisme de seguir el camí cap a la “cultura”, que passa casualment per la fàbrica de la llana, un centenar de metres més amunt i el més semblant a una seu central que té la biennal. Perquè al final es tracta de publicitat. Benintencionada i imaginativa, però publicitat: I Want You For Culture. La fàbrica de la llana. The Nearest Station. El conseller conserva el gest més aviat orc de l’original, ens apunta igualment amb el dit, però ha canviat afortunadament el barret aquell tan kitsch per la capa i el gambeto de les grans ocasions. El que queda per identificar és el model: es veu que Flagg es va autoretratar –envellint-se uns anys: el 1917 en tenia 40– per estalviar-se uns dinerons. És clar que el conseller no és Flagg ni tampoc Bonell. Qui és?

És veritat que fa dos anys, a la primera edició, Tito Farré va intervenir a les façanes de l’aparcament de Sant Pere Màrtir. Però allò era pròpiament una instal·lació de realitat augmentada. El precedent immediat tampoc és el mural de Sam Bosque a la plaça del Poble –pintura amb tots els ets i uts–, sinó el desgraciat Corto Maltés del camí de les Escoles de la Massana, que –no és casualitat– també va ser una iniciativa de Reunió de Papaia. I és el precedent perquè aquell Corto i aquest conseller comparteixen a més de proporcions XXL la mateixa tècnica: la silueta s’ha traspassat a la façana a partir d’una plantilla prèvia i després s’hi ha anat injectant el color. Un espectacle quasi inèdit per aquí dalt, que es veu que era antigament l’habitual en publicitat exterior –el rètol del cafè El Conseller a l’antiga estació d’autobusos.

El nou conseller de Pont de la Tosca s’hi quedarà com a mínim fins que acabi la biennal, segons l’acord a què han arribat l’organització, el Comú i naturalment la propietat. Després, diu Moles, ja es veurà. De fet, si s’ha retardat fins ara –quinze dies després de la inauguració oficial– és precisament perquè els serrells d’aquest acord a tres bandes es van haver de negociar fins a l’últim moment.