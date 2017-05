La capital reparteix 117.000 euros entre 18 projectes culturals de la parròquia

Andorra la Vella ha repartit aquest any 117.000 en concepte d’ajudes a projectes i entitats culturals, incloses les festes majors del Puial (5.500 euros) i de la Margineda (2.000), i les quantitats previstes en els acords específics firmats amb l’Esbart Dansaire (26.300), la Gresca Gegantera (14.000) i l’Associació de Fallaires (6.650) –totes tres, considerades entitats d’interès públic–, així com el festival Andorra Sax Fest (13.500). La resta de beneficiaris de les subvencions del 2017 han sigut l’Orfeó Andorrà, que també és una entitat d’interès públic però que encara no ha firmat el conveni amb el Comú (16.000 euros); l’Agrupació Sardanista, que rep en total 14.200 euros per dues activitats: l’aplec de la sardana que tindrà lloc els dies 24 i 25 de juny i el calendari de ballades d’estiu; l’Associació Amics dels Orgues, que organitza el festival internacional (4.000); els Fallaires de la capital de nou, amb 4.700 euros; l’associació de dansa espanyola Alendoy Flamenco, la colla castellera i el flautista Jordi Gendra (1.500 euros cadascun); la SAC i Àgora Cultural (1.200 euros cadascun); l’Associació d’Escriptors (950) i la Fundació Marcel Chevalier (300). Les úniques entitats que han vist desestimada la sol·licitud han sigut l’associació Líquid Dansa i Amics de Mozart.