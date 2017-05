La Casa d’Areny-Plandolit, Engolasters i la Casa de la Vall, escenaris del Festival de Música Antiga

No hi ha hagut sorpreses com va ser en l’edició passada la fàbrica de llana d’Escaldes, avui estupenda seu de la biennal de land art, però el Festival de música antiga dels Pirineus, àlies Femap, que tindrà lloc entre l’1 de juliol i el 27 d’agost i que repartirà mig centenar llarg de concerts entre una trentena de localitats, insisteix en el bon costum de proposar com a mínim escenaris poc transitats per al tram andorrà del cartell: aquest any seran la Casa d’Areny-Plandolit, el llac d’Engolasters i el cap de casa de la Casa de la Vall. La cita ordinenca serà el 29 de juliol: el duet que formen el tenor John Potter i Ariel Abramovich, al llaüt, hi portaran un muntatge que sota el lema From Dowland to Sting repassa tres segles de música britànica. El Femap es traslladarà després a Engolasters: serà el 6 d’agost, amb la mezzosoprano catalana Anna Alàs i l’Ensemble Daimonion, especialitzat en el repertori de cambra dels segles XVII i XVIII, aquí amb un programa que sota el títol Monteverdi nei Monti Verdi s’afegeix a la commemoració de l’any consagrat al compositor italià, amb motiu del 450è aniversari del seu naixement. La tercera i última data és el 13 d’agost a la capital, amb el conjunt Fantasiant –Anna Casademunt i Marc de la Linde a la viola de gamba i Igor Davidovicks a la tiorba– i un programa, Joyée des Élysées, amb obres de Marais, Sainte Colombe i Couperin.