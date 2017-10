La Casa Vicens Gaudí, a punt

MoraBanc reconverteix en casa-museu el primer edifici projectat pel pare del modernisme.

El 16 de novembre obrirà al públic la Casa Vicens de Barcelona, que data del 1883, que va ser el primer edifici que va projectar Antoni Gaudí, i que va marcar la trajectòria posterior de l’arquitecte català. Un ambiciós projecte arquitectònic l’ha reconvertit en una casa-museu després que MoraBanc adquirís el 2014 un edifici que ja era Patrimoni de la humanitat. El projecte de rehabilitació, restauració i posada en marxa de la casa-museu ha tingut un cost de 4,5 milions d’euros i s’espera que la visitin 150.000 persones l’any. MoraBanc ha apostat per fer de la Casa Vicens un projecte de “mecenatge sostenible”, que combina el compromís cultural de posar en valor un edifici d’aquestes característiques i obrir-lo al ciutadà, amb l’explotació comercial i l’intangible d’haver tingut l’oportunitat de realitzar aquest projecte. Ho va explicar ahir a Barcelona el conseller delegat de MoraBanc, Pedro González, durant la presentació de la nova Casa Vicens Gaudí, que és com es dirà en endavant.

Arquitectònicament, el més difícil ha estat convertir una casa unifamiliar –com Gaudí la va concebre– en una casa-museu, tenint en compte que, entremig, al 1925, l’obra va ser reformada i ampliada per Joan Baptista Serra de Martínez per encàrrec de la família Jover, que la va convertir en la seva residència habitual. Dues arquitectures que no dialogaven entre sí i que han requerit un intens treball de conciliació per posar-les en valor sense destacar-ne una per sobre de l’altra. D’una banda, la casa original de Gaudí del segle XIX, pensada com a residència d’estiueig i inspirada en la natura, que és present en tot el conjunt ornamental i que serveix de nexe d’unió entre l’espai exterior i l’interior. “La natura feta arquitectura”, l’ha definit el director de la casa Vicens, Joan Abellà. I, d’altra banda, l’ampliació de Serra de Martínez, marcada pel canvi urbanístic de Barcelona i per la voluntat dels propietaris de convertir l’habitatge en plurifamiliar, amb la qual cosa s’elimina l’escala principal ideada per Gaudí i se’n projecta una de nova que respongui a les necessitats de totes les plantes, juntament amb un pati d’il·luminació i ventilació.

Amb l’actual rehabilitació s’ha construït una nova escala, que permet recuperar la funcionalitat de casa unifamiliar que va pensar Gaudí sense perdre l’entrada de llum que va buscar Martínez amb l’ampliació, i integrar així els dos moments arquitectònics. L’escala actual compleix amb totes les exigències de seguretat i accessibilitat que comporta el canvi d’ús a casa-museu. I defugint d’interpretacions, s’ha seguit una restauració dels elements ornamentals al més fidel possible als originals. Segons David Garcia, un dels arquitectes del projecte, això ha estat “el més difícil”. Garcia diu que una obra complexa com aquesta “es va modulant amb el temps”, ja que “a mesura que vas gratant vas descobrint coses que t’obliguen a modelar el projecte”. A més, s’ha apostat per no moblar-la i deixar, només, els elements que ja estan empotrats a la paret, per tal que les exposicions temporals que s’hi facin envaeixin tota la casa.

L’últim pas és obrir la nova Casa Vicens al públic. El seu director, Joan Abellà, deia ahir que seguiran un model d’explotació “sense pressa, però sense pausa”; és a dir, marcant un nombre màxim de 60 visitants per hora, per tal que cadascú pugui fer la visita amb el temps que vulgui i com vulgui. S’espera que la visitin unes 150.000 persones cada any. Abelló ha explicat que l’obertura d’aquest edifici significarà, per Barcelona, “completar la lectura que es pot fer sobre Antoni Gaudí i dels inicis del modernisme”. L’edifici comptarà amb un espai d’exposició permanent a la segona planta, i un altre que acollirà exposicions temporals, que s’intercalaran amb altres activitats culturals i pedagògiques.