‘La flauta màgica’, per començar

Illa Carlemany projectarà disset títols en directe des de Londres, París, Barcelona i Nàpols.

Perquè després ens queixem: Andorra Lírica tancava la setmana passada la tercera temporada amb el menú habitual de tres títols (Tutto Mozart, L’elisir d’amor i La corte del Faraón) i sis funcions fins al maig, i avui arrenca als cines Illa Carlemany la tercera edició del cicle Òpera i ballet. Ja ho saben: la projecció en rigorós directe, en pantalla gran i des de teatres de primeríssima fila –el Liceu de Barcelona, el San Carlo de Nàpols i la Bastilla de París–, amb lloc destacat per a l’Opera House de Londres, que aporta dotze dels disset muntatges d’aquest curs: atenció, perquè a l’habitual ració doble d’òpera, amb deu títols, i als sis ballets reglamentaris, que no està malament, s’hi afegeix aquest any una raresa com el musical My Fair Lady, el 6 de febrer des de Nàpols.

El cicle manté els preus de l’edició passada, amb tres modalitats d’abonament –de temporada (190 euros), per a deu (128) i per a cinc espectacles (72)– i l’entada general a 16 euros. Atenció també als horaris, habitualment a les 20 o a les 20.15 hores, amb una sola excepció: el Don Carlos de Verdi, el 19 d’octubre i des de la Bastilla, amb què el director Krzystof Warlikowski recupera la versió original de Verdi per a aquest celebèrrim muntatge que compta a més amb el tenor alemany Jonas Kaufmann com a cap de cartell.

Però ens estem avançant i el cert és que el cicle comença aquest vespre amb un Mozart superlatiu i des de Londres, La flauta màgica, en el muntatge de Julia Jones i David McVicar per a la Royal Opera House. El seguiran, per ordre cronològic, La Bohème, de Puccini, de nou des de Londres (3 d’octubre); Un ballo in maschera (Liceu, 24 d’octubre) i Rigoletto, totes dues de Verdi (16 de gener); Tosca, de Puccini (7 de febrer); Romeu i Julieta, de Gounod (Liceu, 27 de febrer); Carmen, de Bizet (Opera House, 6 de març); Macbeth, de Verdi (Opera House, 4 d’abril), i Nabucco, una altra vegada de Verdi, que acapara ell tot sol cinc dels disset títols del cartell (Opera House, 21 d’octubre).

Pel que fa al ballet, les cites són el 23 d’octubre amb Alícia al País de les Meravalles (Opera House); El Trencanous, de Txaikovski i amb la coreografia original de Petipa (Opera House, 6 de desembre); El conte d’hivern, inspirat en la tragicomèdia de Shakespeare i amb coreografia de Christopher Wheeldon (Opera House, 28 de febrer); el centenari de Leonard Bernstein, amb peces de Liam Scarlett, Wayne McGregor i el mateix Wheeldon (Opera House, 27 de març); Manon, de Massenet (Opera House, 3 de maig), i El llac dels cignes, de nou pel tàndem Txaikovski/Petipa (Opera House, 12 de juny).

Si amb tot el que precedeix, inclosa la temporada d’òpera, no en tenen prou, no s’oblidin que l’ambaixada francesa projecta també als cines Illa, el 18 d’octubre i dintre de la seva temporada cultural, un Cyrano de Bergerac a càrrec de la Comédie que, d’acord, no és òpera ni tampoc no és ballet, però sí que és un altre clàssic com una casa de pagès.