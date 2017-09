'La flauta màgica' obre aquest dimecres la temporada d'opera i ballet als cinemes illa Carlemany

‘La flauta màgica’, de Mozart, en directe des de la Royal Opera House de Londres, obre aquest dimecres la tercera temporada d’òpera i ballet als cinemes illa Carlemany. Fins al juny del 2018 hi ha previstes una dissetena de representacions: es projectaran deu òperes, sis ballets, un concert i una obra de teatre musical. Les representacions s’emeten en directe des dels millors teatres del món, com la Royal Opera House de Londres, el teatro San Carli di Napoli, l’òpera de París o el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Cinemes illa Carlemany obre aquest dimecres 20 de setembre la tercera temporada d’òpera i ballet amb l’estrena de ‘La flauta màgica’, de Mozart, en directe des de la Royal Opera House de Londres. Un total de disset de representacions, entre òpera i ballet, estan previstes fins al juny de l’any que ve, entre elles l’òpera ‘La bohème’, ‘Rigoletto’ o ‘Macbeth’, i els ballets ‘El trencanous’, ‘Alícia al país de les meravelles’ o ‘El llac dels cignes’. En la programació d’enguany hi ha cabuda també per al teatre musical, amb ‘My fair lady’, i per als concerts, com el recentment emès de David Gilmour.

En total, es projectaran deu òperes, sis ballets, un concert i una obra de teatre musical. Totes les representacions s’emeten en directe des dels millors teatres del món: la Royal Opera House de Londres, el teatro San Carli di Napoli, l’òpera de París o el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. A més, abans de cada representació, els assistents podran gaudir d’entrevistes als protagonistes i al director de l’obra i d’imatges entre bastidors dels assajos de les peces.

Es tracta d’una iniciativa que ja es porta a terme a més de seixanta països, que pretén delectar els aficionats del gènere i donar a conèixer a nous públics les millors representacions de la temporada, que compten amb les grans veus de la lírica i amb els millors ballarins internacionals.

Cinemes illa Carlemany posa a disposició del públic diferents tipus d’abonaments a partir del 18 de setembre: abonament de temporada, a un preu de 190,40 euros; abonament de 10 espectacles, per 128 euros, i abonament de 5 espectacles, que té un cost de 72 euros. L’entrada general d’una representació costarà 16 euros. Les entrades estan disponibles a www.cinemasilla.com/Operas i a les taquilles dels cinemes. Les persones amb carnet jove i els posseïdors de la carta magna (majors de 65 anys) tindran un 10% de descompte en el preu de l’entrada general.