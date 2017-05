La Fundació ONCA inicia les sessions formatives del Concert de primavera que tindrà lloc el 21 de maig

La Fundació ONCA inicia aquest divendres 5 de maig les sessions formatives del Concert de primavera, que tindrà lloc el 21 de maig a les 12 hores a l’Auditori Nacional d’Andorra i que presenta un repertori en el qual la natura és el fil conductor. L’actuació serà a càrrec dels alumnes de les escoles de música i de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca). El concert destaca per l’homogeneïtat i la lògica del programa: totes les obres estan escrites en un període que va de finals del segle XIX a mitjan XX. Al mateix temps, el programa presenta una diversitat musical amb compositors tan contrastats com Ravel, Dvorák o Joaquim Serra. El dia 8 de maig es posen a la venda les entrades a www.onca.ad, a cinc euros per localitat si es compra de forma anticipada i a vuit euros el dia del concert.

La Fundació ONCA -entitat formada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà- inicia el proper divendres 5 de maig les sessions formatives per al Concert de primavera. L’actuació serà a càrrec dels alumnes de les escoles de música i de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca), i es durà a terme el diumenge 21 de maig, a les 12 del migdia, a l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino, tal com informa la fundació.

Albert Gumí, director convidat i artífex de la proposta del programa, 'A la natura', serà l’encarregat de preparar els intèrprets per oferir el primer concert participatiu de la temporada d'enguany. El Concert de primavera presenta un repertori en el qual la natura és el fil conductor. Segons Gumí, “a la primera part, la Jonca interpretarà sis peces de sis grans compositors, que ens il·lustraran musicalment el recorregut de la nit fins al capvespre tot passant per cada etapa del dia. La nit, el matí, el migdia, la tarda, el vespre i el capvespre seran els protagonistes sonors”. Es destaca l’homogeneïtat i la lògica del programa: totes les obres estan escrites en un període que va de finals del segle XIX a mitjan XX. Al mateix temps, el programa presenta una diversitat musical amb compositors tan contrastats com Ravel, Dvorák o Joaquim Serra.

A la segona part, les escoles, juntament amb la Jonca, faran descobrir sis divertits animals extrets dels poemes d’Enric Larreula i musicats per Gumí. Segons el compositor i director de l’actuació, “la lletra i la música estan fetes a mida dels més joves però, com sempre, vetllant perquè tots i cada un dels participants en puguin treure una experiència musical inoblidable”. En aquesta ocasió, es comptarà també amb la ballarina i actriu andorrana Mònica Vega, que serà l’encarregada de les coreografies i de la narració dels poemes musicats de la segona part de l’actuació. El concert tindrà una durada d’una hora sense interrupcions.

En aquesta edició 2017 participaran un total de sis centres musicals. S’hi incorpora, per primera vegada, l’Escola de Música de les Valls del Nord. La Jonca, l’Escola de Música del comú d’Escaldes-Engordany, l’Escola Harmonia, l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell, l’Espai de Música Moderna i l’Institut de Música del comú d’Andorra la Vella, completen la fitxa artística sota la direcció d’Albert Gumí i amb la coreografia i narració de Mònica Vega.

Les sessions de treball es duran a terme en diverses jornades. El divendres 5 de maig, de les 18 a les 21 hores, serà el torn dels alumnes de les escoles de música del país i part de la Jonca. Aquest assaig serà a les instal·lacions del conservatori de la capital i servirà per preparar la segona part del programa, en la qual els més joves són els protagonistes. El dissabte 6 de maig es faran dues sessions de treball, de 10 a 14 i de 16 a 20 hores, i el diumenge 7 de maig, una sessió de 10 a 14 hores a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, amb els músics de la Jonca.

Els dies 19 de maig (de 18 a 21 hores a l'Institut de Música), 20 de maig (de 10 a 14 i de 16 a 20 hores a l'Auditori Nacional) i 21 de maig (de 10.30 a 11.15 hores a l'Auditori Nacional), es duran a terme les darreres sessions de treball conjuntes. Per a aquesta actuació es compta amb la col·laboració de l’Institut de Música del comú d’Andorra la Vella per fer-hi els assajos, així com amb l’ajuda del comú de Sant Julià de Lòria (La Trapa) en la cessió dels instruments de percussió.

La Fundació ONCA vol agrair la implicació dels centres musicals, així com dels seus directors i professors, que hi col·laboren amb l’objectiu d’aconseguir que aquesta cita musical sigui un nou èxit del calendari musical d'enguany. El 8 de maig es posen a la venda les entrades a www.onca.ad, a cinc euros per localitat (venda anticipada) i a vuit euros (dia del concert).