La galeria Agüí obre amb obres de Calvente i Zeballos

Més moviment a l’escarransit circuit arístic nacional: aquest vespre obre a la Baixada del Molí de la capital Art Centre Agüí, la nova galeria impulsada per Francisco Herreros, amb la intenció de programar cartells dobles –per entendre’ns: un pintor i un escultor– i vocació internacional, però sense oblidar l’artista local, “perquè hi creiem, perquè s’ha de potenciar i perquè ha estat molt abandonat, la veritat, per les galeries existents”, diu Herreros. Doble també en el sentit que cada exposició combinarà un autor de casa i un altre d’estranger, que es mouran sempre en els paràmetres d’un llenguatge “estrictament contemporani”, diu el galerista, sigui abstracte, sigui figuratiu. I tot el que precedeix ho il·lustra amb l’estrena, amb un clàssic com ho és Ángel Calvente i un nom que potser no els sonarà, o potser sí: el peruà Juan Carlos Zeballos, instal·lat a París i que va participar a l’última edició de l’Art Camp. Zeballos, que pastura als prats de l’expressionisme abstracte, concorre amb dotze olis de grabn format i un polítptic de aquarel·les inspirats en els grafismes de les estacions de metro de París; l’escultor escaldenc, amb peces de resina, algunes de les quals ja conegudes –Alè, Dona d’aigua– i d’altres d’estrictament noves, com la sèrie Secrets i el bronze Connexió assimètrica, que explota el motiu ComunicAR-T que fa uns anys va presentar al Mamma Maria. Agüí completarà les exposicions amb classes magistrals, tallers de dibuix, pintura, escultura i disseny industrial, i –atenció– subhastes comercials.