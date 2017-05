La mala salut de ferro de la Temporada, a debat

“El teatre andorrà està en un súper bon moment; la dificultat actual, de vegades, és no trepitjar-se els uns amb els altres”. Això deia ahir Mònica Vega, codirectora de l’Escena Nacional, Mònica Vega, en els preàmbuls del col·loqui El teatre a Andorra, passat, present i futur, que va tenir lloc ahir a la Llacuna amb motiu de la 50a Temporada conjunta, ha volgut posar sobre la taula diferents veus del teatre andorrà per diagnosticar-ne l’estat actual i trobar els seus punts febles per millorar-los. Vega ha destacat que actualment Andorra realitza molts i diversos espectacles de petit, mitjà i gran format, cosa que explica el bon estat del teatre. Malgrat això, la directora de l’ENA ha destacat que cal aplicar molt més als joves i no tant joves a ser bons crítics de teatre per poder destacar què és el que realment ha agradat i què no de l’espectacle: “Si el pare no és d’anar a veure teatre, el seu fill tampoc hi anirà, s’ha de crear curiositat per part dels adults”.