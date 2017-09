La música a les tavernes centrarà el Concert de Meritxell de la Jonca

La Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca), impulsada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, oferirà el diumenge 17 de setembre, a les 12 del migdia, el tradicional Concert de Meritxell a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino. Es tracta d’un concert gratuït en el qual els assistents tindran l’oportunitat d’escoltar la jove formació amb un nou programa de música popular i una nova direcció conjunta.



Per quarta vegada, la Jonca comptarà amb una direcció col·legiada que anirà a càrrec del seu titular, Gerard Claret, i del director convidat, Elias Porter, viola de l’ONCA i especialista en música folklòrica dels Pirineus. En aquesta ocasió, la Jonca serà acompanyada també per Pep Lizandra, a la veu i a l’acordió, i per Mariona del Carmen de la Portilla, a la percussió.



Segons Elias Porter, “en tots els estaments de la societat, la música sempre ha estat present en una o altra forma, amb més o menys complexitat. A les tavernes, a les festes populars i als aplecs, la música senzilla i sovint composta per músics autodidactes ha fet més amena la dura vida del Pirineu. Enguany, els joves intèrprets de la Jonca s’endinsaran en aquesta música tan particular i festiva, per interpretar diferents obres sorgides de l'esperit més arrelat de les nostres contrades. Valsos, masurques, polques, rumbes i cançó improvisada compartiran escenari amb peces més clàssiques sorgides d'aquests orígens”.

El programa que presentarà la Jonca és un agermanament de cordes, acordió, veu i percussió, per gaudir del tradicional Dia de Meritxell. Les sessions de treball per preparar el concert s’iniciaran el 8 de setembre de 18 a 21.30 hores a l’Auditori Nacional d’Andorra, i seguiran els dies 9 (de 10 a 14 i de 16 a 20 hores) i 10 (de 10 a 14 hores). El cap de setmana següent, les sessions seran els dies 15 (de 18 a 21.30 hores), 16 (de 10 a 14 i de 16 a 20 hores) i 17 de setembre al matí, dia en què s’estrenarà la nova producció de la Jonca.