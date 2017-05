La natura s’apodera del Concert de primavera de la Fundació ONCA

La Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra (Jonca) juntament amb les diferents escoles de música del país, han realitzat aquest diumenge al matí, el tradicional Concert de primavera a l'Auditori Nacional d'Ordino i com és habitual, sense cap butaca buida. El concert que ha estat dirigit per Albert Gumí s'ha dividit en dues seccions, que han compartit una temàtica comú, la natura. La primera secció a càrrec de la Jonca s'ha centrat en els paisatges i la natura, amb la interpretació de diferents obres reconegudes i la segona secció on també s'han unit les diferents escoles, s'ha basat en l'obra 'Animalari' de l'escriptor Enric Larreula. Gumí ha destacat l'esforç realitzat per tots els músics –uns 150– durant les dues darreres setmanes, així com la possibilitat de "donar alternatives als més joves perquè puguin tastar el que és tocar amb una gran orquestra simfònica”. Per la seva banda, Larreula ha indicat que ja havia sentit en alguna altra ocasió les seves obres en format musical, tot i que ha assegurat que "aquí agafa una dimensió extraordinària amb tota aquest gent tocant, a més el lloc és ideal”.

L’Auditori Nacional d’Ordino ha estat l’escenari una vegada més del Concert de primavera, que organitza la Fundació ONCA –entitat formada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà–, amb la participació de les escoles de música del país i la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca). Un concert que com ja és habitual, no ha deixat cap butaca buida.

El director convidat, Albert Gumí, ha destacat la participació de professors i alumnes –uns 150 en total– en aquesta actuació, ja que “combinem gent amb experiència i alumnes que trepitgen per primer cop un escenari, un bon còctel perquè hi hagi molta emoció”. Gumí també ha indicat que el concert l'ha integrat "un repertori de peces molt variat, amb obres molt rellevants relacionades amb la natura i una segona part més lligada als animals”.

En aquest sentit, la natura ha estat el tema principal del concert, que s’ha dividit en dues seccions. Una primera a càrrec de la Jonca sota el títol ‘El paisatge sonor d’un dia a la natura’, que s’ha basat en peces reconegudes vinculades amb la natura i els paisatges com ‘Llegenda’ d'Antonín Dvorák, ‘Puigsoliu’ de Joaquim Serra o ‘Capvespre’ de Ralph Vaughan Williams, entre altres.

La segona secció, on també hi han participat les diferents escoles del país s’ha centrat en l’obra ‘Animalari’ de l’escriptor, Enric Larreula. Tot un seguit de suites de cançons que han permès al públic sentir diferents animals com: La cuca, el camell, el grill, la puça, el cargol i el pop. Tots ells representats mitjançant un conjunt de melodies. El director ha recalcat que aquesta col·laboració entre la Jonca i les diferents escoles “permet donar alternatives als més joves perquè puguin tastar el que és tocar amb una gran orquestra simfònica”.

Larreula ha explicat que ja havia sentit en alguna ocasió les seves obres en versió musical, tot i que ha reconegut que “aquí agafa una dimensió extraordinària amb tota aquest gent tocant, a més el lloc és ideal”.

Enguany han participat un total de sis centres musicals, ja que per primera vegada s’ha incorporat l’Escola de Música de les Valls del Nord. La Jonca, l’Escola de Música del comú d’Escaldes-Engordany, l’Escola Harmonia, l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell, l’Espai de Música Moderna i l’Institut de Música del comú d’Andorra la Vella, han completat la fitxa artística sota la direcció d’Albert Gumí i amb la coreografia i narració de Mònica Vega.