La Nit Literària, a debat

L’escassa participació, amb una quarantena d’originals en les deu modalitats convocades, no amoïna l’organització.

Una altra Nit Literària, aquest vespre a Encamp. Més esllanguida que mai, la veritat sigui dita: una quarantena d’originals concorren a la 40a edició del cartell que organitza el Cercle de les Arts i de les Lletres. Vint menys que l’any passat, que ja no va ser especialment concorreguda. I això que estrenàvem premi, el Grup Maestre de ciència ficció i fantasia. Però excepte el Principat d’Andorra d’investigació històrica, que ha remuntat el vol amb tres candidats –no és dir molt, perquè el 2016 només s’hi va presentar un original–, i del Fiter i Rossell, que ha rebut tretze novel·les –quatre menys que l’any passat–, la resta de modalitats han registrat una participació gairebé testimonial: el Grandalla de poesia ha passat de quinze a set reculls; el Manuel Cerqueda Escaler de novel·la curta s’ha quedat en cinc; el de ciència ficció s’ha estrenat amb quatre; el Sant Miquel d’Engolasters d’assaig literari i el Tristaina de Periodisme de premsa n’han rebut tres; el Sant Carles Borromeu de contes, dos; el MoraBank de Divulgació científica, un, i, atenció, el Crèdit Andorrà de Teatre, cap. I això que tot i les retallades que han experimentat el Fiter i Rossell i el Principart d’Andorra –de 15.000 a 10.000 euros– les deu convocatòries juntes freguen els 50.000 euros en premis.

Doncs el president del Cercle, Joan Burgués, continuava ahir veient el vas mig ple: “Satisfets no diré que ho estem perquè sempre hi podria haver més participació, però el Fiter i Rossell, que és el buc insígnia de la Nit, ha tingut una participació més que correcta. A més, puc avançar que s’ha dotat, i això és important: vol dir que hi ha qualitat perquè el jurat el que no farà és premiar perquè sí”. Que es podria haver fet un major esforç de difusió, com fa anys que es ve prometent? “Nosaltres fem la feina que ens toca, que és la d’enviar les bases a les entitats que creiem que hi poden estar interessades. A partir d’aquí són els autors els que s’hi han de presentar. No els podem portar de l’orella”. Que el premi d’investigació, que els rumors deien ahir que també aquesta edició –i serà la quarta consecutiva– ha quedat desert, encadena una pila d’anys amb una participació paupèrrima? “És el més difícil de tots, justament per la matèria; en alguna ocasió hem rebut quatre treballs, però l’habitual són un o dos; aquest any han sigut tres, així que no podem estar descontents, i potser el que han de fer els investigadors és atrevir-s’hi”.

Que encara s’entén menys que el premi de teatre, dotat amb una més que generosa bossa de 3.500 euros, no hagi atret ni un sol text? “La crisi catalana pot haver influït en la baixa participació d’aquest any; els autors de baix estan més repatanis, i això mateix ja ho vam notar als premis Arts Andorra”. Què els premis en metàl·lic han baixat en l’últim lustre de prop de 70.000 euros als 47.000 d’aquesta edició? “Els patrocinadors són sobirans i poc hi podem fer, si decideixen retallar les dotacions; però els hem d’estar agraïts que continuïn apostant per la cultura perquè són ells els que fan possible la Nit Literària”.

Bombonet per a principiants

Així que cap núvol a la vista, segons el Cercle, i una Nit que navega a tota vela. És el que tenim i el que toca és aprofitar-ho. Ho diu Elena Aranda, assessora literària i lectora editorial, que fa anys que el primer que fa quan comença el curs és insistir als seus alumnes que si tenen un projecte amb cara i ulls el treballin a un any vista i el presentin a l’edició següent: “La baixa participació probablement no sigui l’ideal per als premis, però en canvi per als autors sí que ho és perquè poden tenir la certesa que guanyar-lo és factible, a diferència del que passa amb els grans certàmens estil Planeta, on cap autor desconegut, per no dir novell, amb dos dits de seny es pot fer il·lusions d’arribar ni tan sols a les rondes finals”.

A la Nit Literària, sí, i per això les diferents modalitats que s’hi convoquen poden servir, diu Aranda, “de trampolí per a noves veus, i no només per la dotació –que és en qualsevol cas considerable– sinó precisament per les opcions reals d’alçar-se amb el premi... i veure publicada la novel·la, que no deixa de ser l’objectiu final de qualsevol que comença en el món de les lletres”. Així que la Nit Literària s’ha convertit, segons ella, en una mena d’incubadora de nous talents. No sempre ha sigut així, és veritat. I al palmarès del Fiter i Rossell hi figuren alguns noms il·lustres de les lletres catalanes, des d’Albert Salvadó i Joan Peruga fins a Víctor Mora i Sierra i Fabra. Però això era com qui diu a la prehistòria: qui recorda els últims quatre guanyadors? “Tenint en compte la dotació i que durant uns anys va tenir un cert pestigi, no sé quin problema hi pot haver perquè rebi tan pocs originals. Però la veritat és que el veig com una oportunitat i una plataforma per als autors que comencen. Els consagrats potser tenen altres prioritats, com ara que els tradueixin a d’altres llengües”.

Més punts a favor: uns jurats que deliberen sense cap interferència externa. “Em consta que no tenen cap consigna ni cap hipoteca comercial, i que per tant decideixen en estricta consciència; no és que en altres premis sigui d’una altra manera, que no ho sé, però a la Nit Literària puc afirmar-ho fefaentment i, si ajuntem això a una competència més aviat escassa i a unes dotacions objectivament generoses malgrat les retallades, el resultat és un cartell extremadament llaminer: guanyar és una opció realista, i això sempre és un alicient per rematar un original. Si teniu un projecte entre cella i cella, animeu-vos i presenteu-vos-hi l’any que ve”. Paraula d’Aranda.