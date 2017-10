La parròquia dʼEncamp commemora el Dia de la biblioteca amb diverses activitats

Segons informa aquest dimecres el comú d'Encamp en un comunicat, les biblioteques comunals dʼEncamp i del Pas de la Casa han programat diverses activitats per commemorar el Dia de la biblioteca, que tindrà lloc el pròxim 24 dʼoctubre, amb lʼobjectiu de donar a conèixer la tasca que fan les biblioteques i els professionals que hi treballen.

Les biblioteques comunals dʼEncamp i del Pas de la Casa han programat diverses activitats per commemorar el Dia de la biblioteca, que tindrà lloc el pròxim 24 dʼoctubre, amb lʼobjectiu de donar a conèixer la tasca que fan les biblioteques i els professionals que hi treballen. Des de 1997, cada 24 dʼoctubre es commemora el Dia de la biblioteca, rememorant la destrucció de la biblioteca de Sarajevo, incendiada el 1992 durant la guerra dels Balcans.

Pel que fa a Encamp, les activitats començaran el pròxim 16 dʼoctubre amb un concurs a Instagram que sʼallargarà fins al 23 dʼoctubre, que consistirà a acostar-se a la biblioteca i fer-se una foto, sigui sol o amb la família, que demostri què pots fer dins dʼuna biblioteca (llegir el teu llibre preferit, explicar contes als més menuts, agafar llibres i vídeos en préstec, buscar informació, estudiar...) Un cop feta la instantània, sʼha de penjar a Instagram amb lʼetiqueta #encampviulabiblio.

Hi haurà dos premis, un a la fotografia més original i lʼaltre a la fotografia més familiar, que consistiran en un val per la compra de llibres i un regal sorpresa per a cada guanyador. El lliurament de premis es realitzarà el pròxim 24 dʼoctubre a les 19 hores a la biblioteca encampadana.

Les activitats a Encamp continuaran el 24 dʼoctubre amb una gimcana per equips per a totes les edats, que tindrà lloc a la biblioteca comunal de 17.30 a 19 hores, que consistirà en una sèrie de proves dʼaptitud relacionades amb el món de les biblioteques, on sʼhauran de demostrar habilitats de recerca, lògica i treball conjunt.

Les persones interessades a participar en la gimcana, han de fer grups de 2 a 4 persones i inscriureʼs a la biblioteca dʼEncamp abans del 23 dʼoctubre. Lʼequip guanyador rebrà un val per comprar llibres i un regal sorpresa.

Tanmateix, les biblioteques comunals dʼEncamp i del Pas de la Casa obsequiaran amb un llibre de segona mà totes aquelles persones que utilitzin el servei de préstec o sʼinscriguin com a nous usuaris. A més, a la biblioteca del Pas de la Casa omplint una butlleta entraran al sorteig dʼun abonament per al Centre esportiu i dʼun lot de llibres.