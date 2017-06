La pròxima edició, el 2019

Guillamet vol aprofitar l’embranzida per convertir la trobada en biennal; les actes, al setembre. Cinc ponències, 59 comunicacions i 124 assistents. Aquest és el balanç estrictament comptable del 3r Congrés d’història dels Pirineus que va tenir lloc el cap de setmana entre la Seu i el Centre de Congressos de la capital, i que va tenir –ho han pogut seguir aquí mateix– el seu puntet polèmic (i mediàtic) amb la controvèrsia sobre el jaciment de la Margineda –poblat o castell?– i primícies com la de les possibles restes de la primera catedral de la Seu, exhumades a la façana nord de l’actual. Unes xifres, en fi, que el comitè organitzador –representat ahir pel director de l’Institut d’Estudis Andorrans, Jordi Guillamet– no dubtava a qualificar com un “èxit absolut” perquè –diu– “si ens ho arriben a dir quan vam posar fil a l’agulla, a la tardor, no ens ho creiem: hauríem firmat on fos”.

A l’inici del congrés ja havia avançat la intenció de dotar el congrés d’una periodicitat quadriennal, però en la clausura de diumenge, i endut potser per l’entusiasme del moment, va anar encara una mica més enllà: el comitè organitzador, en què a banda de l’IEA participen l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell i el centre associat de la UNED a la Seu, es planteja fer-lo ara cada dos anys. Així que si la cosa es confirma el 4t Congrés tindrà lloc el 2019. Tenint en compte que la 2a edició es remunta al 1998 (Cervera), i la 1a, al 1988 (Girona), convindran que com a mínim en aquesta ocasió la història s’accelera.

Diu Guillamet que s’ha d’aprofitar la inèrcia que s’ha generat, i que a diferència de vint anys enrere, “quan érem quatre gats que ens preocupàvem per la història diguem-ne local, avui hi ha molts investigadors joves que toquen molts temes i que van publicant, sí, però de forma dispersa”. L’objectiu, continua, és oferir-los a la vegada un aparador on mostrar la seva feina i una excusa per perseverar: “Hem d’explotar la marca Pirineus, i és un bon moment per fer-ho”. Des d’un punt de vist global, sí, però també local. Guillamet diu tenir ”enveja” de les fornades d’historiadors que han sortit els últims temps com bolets a la Seu i comarca, i que un dels objectius del recentment creat Centre d’Estudis Històrics i Polítics (Cehip) serà estimular i aglutinar un xup-xup historiogràfic similar al país : “Hem de fer bullir l’olla i el Congrés ens pot servir d’al·licient”.

També va tenir temps, és clar, per a una certa autocrítica: assenyaladament, la relativament escassa presència d’historiadors i comunicacions procedents del vessant nord dels Pirineus. Una infrarepresentació que es mirarà de corregir, diu, en la pròxima edició donant entrada al comitè organitzador a institucions acadèmiques franceses. Tot això, en fi, ho ha d’acabar de pair el mateix comitè, que es reunirà aquesta setmana per fer balanç i concretar per exemple quan i com es publicaran les actes, que són el fill legítim i necessari de tot congrés: en format electrònic estaran disponibles com a molt tard després de l’estiu. Posem que al setembre, diu. Però el somni és poder-ne fer una edició en paper: “I després de com han anat les coses, el que toca és somiar”.

Potser llavors, amb les comunicacions a la vista, serà el moment de demanar que els nostres historiadors es mullin sobre la Margineda. Ell prefereix de moment mantenir una prudència institucional, però admet que en qüestions científiques la solució no sempre ni necessàriament passa perquè les posicions enfrontades arribin a un consens. Ara bé, pel que fa a aquesta controvèrsia, “diria que la cosa no quedarà aquí, que apareixerà nova documentació i que les restes exhumades al jaciment continuaran aportant informació. I és per aquesta via, combinant les fonts escrites amb el registre arqueològic, per on podrem arribar a plantejar hipòtesis potents”.