A la venda les entrades per al recital de Richard Clayderman, el 27 d'octubre al Prat del Roure

La cita és el 27 d’octubre al Prat del Roure escaldenc. I el protagonista, el pianista Richard Clayderman (1953), un dels grans tòtems de la música popular –secció ensucrada, i amb pretensions cultistes– dels anys 70 del segle passat. N’hi ha prou que teclegin al Youtube Ballade pour Adeline i sabran exactament de què els parlem: va ser el single del seu primer àlbum, i en va vendre 22 milions de còpies. D’això se’n diu sortir –o millor, entrar– per la porta gran. Doncs quatre decennis i –atenció– una vuitantena de discos després el pianista parisenc s’estrena per aquí baix. Ho farà amb Romantique, el seu últim cedè (2013) i que –a part de la reglamentària Adeline– versiona entre d’altres peces celebèrrimes com ara West Side Story, La lista de Schindler, Doctor Zhivago, i My Valentine, de Paul McCartney. No s’havia vist res igual des de Roger Hodgson. Ens referim a Escaldes, és clar. Les entrades, des d’avui a la venda a Gatzara.