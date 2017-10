L'adaptació al segle XXI d''Alícia al país de les Meravelles' ensenya als més joves a utilitzar amb criteri les noves tecnologies

Fer servir les noves tecnologies amb seny i tranquil·litat. Aquest és el missatge que vol transmetre el musical 'Alícia al país de les Meravelles', creat per la companyia Viu el Teatre, però adaptat als nostres temps. Seguint les pautes del conte original de Lewis Carrol, han ideat una Alícia del segle XXI, a qui li regalen un mòbil el dia que compleix els 10 anys. I amb el viatge al país de les meravelles, s'adonarà que no pot viure enganxada al telèfon tot el dia i que al món real hi ha coses molt més importants. En conjunt, un espectacle que, des de l'òptica divertida i entretinguda, també busca que els nens i els més joves s'interessin pel teatre, segons ha explicat el director i productor de Viu el Teatre, Lluís Joanet. Desenes d'infants han assistit a la representació de l'obra que s'ha fet, aquest diumenge al matí, a l'Auditori Nacional, en el marc del 35è Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà.

Seguint les pautes de la història original de Lewis Carrol, Marta Buchaca va adaptar 'Alícia al país de les Meravelles' a l'actualitat i la va fer començar en el dia que l'Alícia compleix deu anys i li regalen el seu primer mòbil. A partir d'aquí, la protagonista comença a ignorar tot el que l'envolta i s'endinsa per complet dins l'aparell, fins que el conill blanc del conte li roba i l'ha de perseguir per recuperar-lo, entrant així al país de les meravelles. Tot un viatge ple d'aventures que li farà veure que no pot viure enganxada al telèfon i que les noves tecnologies s'han d'utilitzar amb criteri.

La companyia Viu el Teatre fa 20 anys que es dedica a crear obres com la d'Alícia, amb l'objectiu que infants i joves s'interessin pel teatre. Lluís Joanet explica que "és una de les nostres premisses i obsessions". Busquen que la gent vagi al teatre i, sobretot, que surtin divertits i entretinguts, amb ganes de tornar-hi. En el cas d''Alícia al país de les Meravelles', ho fan en forma de musical. Joanet apunta que "la música i les cançons donen molta alegria" i fan que els nens i nenes entrin molt més en l'espectacle. En definitiva, intenten transmetre el missatge principal de l'obra des d'una òptica divertida, entretinguda i amb personatges significants, que arribin al cor de l'espectador.