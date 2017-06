L’Ajuntament de la Seu duplica l’aportació econòmica al Picurt

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell va acollir ahir la presentació de l’onzena edició de la Mostra de cinema de muntanya dels Pirineus, Picurt, en una roda de premsa que van oferir la tinent d’alcalde del consistori, Anna Vives; la directora del festival, Montse Guiu; el director artístic, Albert Galindo, i l’alcaldessa del municipi d’Alàs i Cerc, Carme Ribó. Tal com va avançar Vives, l’Ajuntament ha duplicat enguany l’aportació econòmica al festival, a banda de l’aportació logística que fa en cada edició. Concretament, el consistori destina al Picurt 2017 un total de 10.000 euros.

Anna Vives va remarcar que “el Picurt no ha sobreviscut a la crisi, el Picurt ha crescut amb la crisi”. La tinent d’alcalde va explicar que l’Ajuntament fa aquesta aposta “perquè creu en el projecte i vol que aquest certamen creixi, i vol ser partícip d’aquest creixement, per aquesta amplitud de mires i per aquest poder que té el Picurt de promoció cultural i territorial”.

L’onzena edició del Picurt projectarà entre el 20 i el 24 de juny 75 films de divuit països d’arreu del món, dels quals 25 competiran en la secció oficial. Algunes de les produccions són inèdites a Espanya i han estat premiades en els festivals de cinema de muntanya més importants del món. El certamen manté quatre espais d’activitats, a la Seu d’Urgell, els pobles alturgellencs d’Artedó i d’Alàs i el Principat

d’Andorra.