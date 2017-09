L’ambaixada consagra un cicle al ‘polar’, el cine negre francès

Programa quatre clàssics d'entre els anys 50 i 80, amb ‘Le Samouraï’ com a cap de cartell, als cines Illa Carlemany.

Diu la crítica que és l’obra mestra del cine negre francès. I això és molt dir perquè el polar –que és com en diuen Baladrà amunt: que bé que sona– és probablement el gènere més característic del cine gal dels anys 50 i 60. Que és com dir del cine europeu, i amb el permís de la comèdia, una altra història. Però parlàvem de Le Samouraï, dirigida per Jean-Pierre Melville i amb Alain Delon en la pell de Jef Costello, un assassí a sou a qui la feina se li complica quan el paio que li ha encarregat l’última feina intenta pelar-lo. Naturalment, hi ha una femme més o menys fatal –Nathalie Delon, a l’època (1967) però per poc temps la senyora de l’estrella– i Alain exerceix de sicari lacònic tirant a mut, vesteix la reglamentària gavardina –i no direm que li queda millor que a Bogart, perquè seria un sacrilegi– i camina decididament cap a la redempció final, en un gir dramàtic que ha passat a la història del cine.

Si hi han trobat ecos de Léon, de Collateral, fins i tot de Ronin, no s’enganyin: primer va ser Le Samouraï, que es projectarà, en fi, el 26 de setembre a Illa Carlemany (20.30 hores) en la segona de les quatre jornades del sensacional cicle –40 Anys de cinema policíac francès– que l’ambaixada s’ha tret de la màniga amb la col·laboració de la Cinemateca de Tolosa. El títol del cicle no és gratuït, perquè els quatre títols seleccionats corresponen cadascun a un decenni. Els honors els farà dilluns Touchez pas au grisbi (1954), un altre clàssic amb tres patums més del cine francès: Jacques Becker, a la direcció, i els dos protes, Jean Gabin (el bo) i Lino Ventura (el dolent). El primer, un lladre que acaba d’endur-se el botí de la seva vida: 50 milions. El segon, un mafiós que li ha birlat l’amigueta i que va al darrere del grisbi, la pasta.

El seguirà, ja ho hem dit, Le Samouraï (26 de setembre), i l’endemà Mort d’un pourri (1977), de nou amb Delon, se suposa que exparacaigudista –recordin: Algèria– a qui un excompany d’armes reconvertit en polític –el pourri, corrupte del títol– demana que li guardi un comprometedor dossier. L’amic el pelen, és clar, i Delon no para fins que els assassins paguen. Entremig té temps de citar Valéry, perquè és un sicari il·lustrat, i diu una cosa extraordinària, vista la situació allà baix: “La societat té dos enemics: l’ordre i el desordre.”

El cicle conclourà dijous amb Police (1983), dirigida per Maurice Pialart i protagonitzada per Gérrd Depardieu i, aix, Sophie Marceau: ell hi fa de poli rústic; i ella, d’ex d’un narcotraficant que ha acabat a la presó. A qui per cert ha plomat. Tot pelgat passa al barri de Belleville, París, a mitjan anys 80. El cicle sencer, 15 euros; una pel·li, 5.