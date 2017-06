L’Art Camp exposa a la Unesco les obres del 2016

L’ambaixadora d’Andorra a França i delegada permanent d’Andorra a la Unesco, Cristina Rodríguez, i el president de la Comissió Nacional Andorrana per la Unesco (CNAU), Josep Dallerès, han inaugurat aquest dimarts a París una mostra d’una selecció d’una trentena d’obres de l’exposició de la cinquena edició de l’Art Camp Andorra, que va tenir lloc a Andorra el juliol del 2016, segons informa el Govern en un comunicat. El projecte cultural promogut per la CNAU amb el patrocini de la Unesco agrupa cada dos anys al Principat artistes pintors de diferents països del món amb els objectius de promoure la cultura de la pau, el diàleg i el respecte de la diversitat cultural. En l’acte d’inauguració, que ha tingut lloc a la seu de la Unesco a París, també hi ha participat l’ambaixadora de bona voluntat i enviada especial per a la diversitat cultural de la Unesco, i que alhora apadrina l’Art Camp Andorra des del 2012, Hedva Ser, en representació de la directora general de la Unesco, i també hi ha pres part el director adjunt del Centre del Patrimoni Mundial, Lazare Eloundou.