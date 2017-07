L’art del parricidi (segons Cabré)

L’escriptor català inclou a ‘Quan arriba la penombra’ el conte de la Trobada d’escriptors del 2000.

Potser se’n recorden, de les Trobades d’escriptors, aquell sensacional i visionari invent de Ferran Rella i el traspassat Isidor Cònsul que entre el 1994 i el 2007 va convertir els Pirineus en excusa geogràfica i literària per a una cita per on van desfilar al llarg de dotze edicions més de dos centenars d’autors. A nosaltres ens va tocar la del 2000, i cap aquí que van venir poetes i novel·listes com ara Pep Coll, Vidal Vidal, Maria de la Pau Janer, Jordi Pere Cerdà, Sebastià Alzamora, Ada Castells, Àlex Broch i així fins a una vintena llarga, sense descuidar-nos dels de casa –Villaró, Salvadó, Morell, Peruga...–. De cada Trobada en sortia un volum que recollia els contes que l’escapada havia inspirat en els autors convidats. El d’aquell any va ser Set claus i tot aquest excurs ve perquè l’estrella de la Trobada va ser Jaume Cabré, i això que encara faltava quatre anys per a Les veus del Pamano, i deu per a Jo confesso. El cas és que el conte andorrà de Cabré, Pandora –res a veure amb Avatar, que se sàpiga–, forma part dels tretze relats de Quan arriba la penombra, l’últim llibre de l’escriptor barceloní. Així que no ens trobem oficialment davant d’un inèdit. Però siguem sincers: quants de vostès se’n recordaven, de Pandora? I oi que ve de gust, llegir-lo ara, després del Pamano i després del Jo confesso, a veure què li vam suggerir a qui és probablement la figura màxima de la literatura catalana contemporània?

No els esguerrarem la lectura si avancem que Pandora és, com la resta de contes del volum, una història amb assassí a dintre. Perquè el de Quan arriba la penombra és de nou i com augura el títol un Cabré fosc, que s’entreté a bussejar pels racons més bruts i sòrdids de l’ànima humana, que frega el gènere policíac però també el fantàstic, i tot plegat amb un inquietant i molt pedrolià toc quotidià. Hi ha assassins de tots els colors, i les corresponents víctimes també. I el que l’allunya del policíac convencional és que aquí sabem d’entrada qui és el culpable. A Pandora és Carles, pilot d’helicòpter (!) i marit –adúlter, per cert– tip que la seva futura ex li faci la vida impossible, que encarrega a un professional que la liquidi sense deixar rastre. Al més pur estil Highsmith –recordin Extraños en un tren–. A última hora el pobre Carles s’ho repensa i vol aturar l’operació, però ja saben que els sicaris no admeten la marxa enrere, després del primer pagament... Pandora, en fi, té algun toc local, és cert: el prota pilota molt probablement perquè una de les activitats de la Trobada del 2000 va ser un vol fins al Casamanya, el bar on fa la cerveseta després de la feina és el d’un tal Gonsalves, i Cabré esquitxa la narració amb algun topònim nostrat –Ordino, Sant Miquel d’Engolasters...–. Però no se’n facin il·lusions perquè tot plegat podria passar en qualsevol altre lloc, i funcionaria igual. Això sí: el mal regust al final de la lectura el tenen assegurat. Com per volar amb segons qui.