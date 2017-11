L’Arxiu exhuma la firma de De Gaulle al llibre d’actes del Consell per la visita del 1967

“L’any mil-nou-cents seixanta-set, dilluns, dia vint-i-tres d’Octubre el Molt Iltre. Consell General de les Valls i Andorra sencera han viscut una jornada històrica: ha visitat les Valls S. E. el Co-Príncep Francès, General De Gaulle. És la primera vegada que un Co-Príncep Francès, des de l’època dels compte de Foix, efectua una visita al seu Co-Principat”. Així, amb aquest formidable possessiu arrenca l’entrada del llibre d’actes del Consell corresponent a la històrica jornada del 23-O. Una entrada que va precedida de la firma de Sa Excel·lència i que l’Arxiu Nacional recupera molt oportunament a la Peça del Mes per commemorar el 50è aniversari de l’efemèride. La jornada va arrencar, segons el llibre, a la frontera del Pas, on la comitiva presidencial va ser rebuda pels síndics de l’època –Francesc Escudé i Eduard Rossell– i immediatament es van dirigir a la plaça Benlloch de la capital, “on sota l’arc de triomf espera el M. I. Consell General en plè i els Hbles Srs. Cònsols de les Parròquies Andorranes”. Tot plegat, amb aquesta profusió de majúscules. A la plaça van sonar el Gran Carlemany i la Marsellesa, cortesia dels “infants de les Escoles”, i després de saludar un a un a les autoritats presents De Gaulle va presidir una sessió extraordinària del Consell a la Casa de la Vall, amb intercanvi final d’obsequis –quins?– i fotografia reglamentària a les Escaldes. Complert el protocol, continua el llibre, retorn a la plaça Benlloch, “on espera una multitud compacta, avaluada en 12.000 persones que aplaudeixen i aclamen a S. E. de forma entusiasta”. Va seguir el discurs, enfilat a la tarima del davant de ca l’Eduardo, i després es va regalar un bany de masses que es va repetir a totes les parròquies –“Han aixecat Arcs de Triomf rivalitzant en engalanar façanes i balcons”. No diu res, en canvi, del suposat llit XXL que es va haver de fer portar a la seu de l’ambaixada francesa on va fer nit –al reglamentari no hi cabia: De Gaulle feia 1,97– ni del suposat atemptat que quinze dies abans el servei de seguretat de Sa Excel·lència va desbaratar al pont de Mereig...