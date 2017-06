Leandre, al cartell d’estiu de la Massana

El mim Leandre és el cap de cartell de la programació d’estiu de la Massana: serà a la Nit sense paraules, el 10 d’agost a la plaça del Quart. Un any més, els esforços del Comú se centraran en els Capvespres, tres propostes de música a la fresca amb Think Twice (Prat del Colat, 27 de juliol); Vibrand (plaça del Quart, 3 d’agost), i Embossa’t (Prat del Colat, 24 d’agost). La novetat del curs és la Nit de dansa, que presenta amb la col·labració de l’ENA i direcció de la ballarina massanenca’Emma Riba l’espectacle Escenificant (plaça del Quart, 20 de juliol), i per als més petits, tres Tardes: Transhumància (26 de juliol), Xic del Xurrac (2 d’agost) i Music Box (9 d’agot). Totes tres, al Prat del Colat.