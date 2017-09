L’edifici dels frescos de Santa Coloma serà d’interès nacional

El Govern va acordar ahir la declaració de l’edifici que ha d’acollir els frescos romànics de Santa Coloma com a projecte d’interès nacional, segons l’article 61 de la Llei general de l’ordenament territorial, que ho permet en els casos de projectes “destinats a la dotació de serveis culturals”. La principal conseqüència d’aquest pas és que, tal com estableix la llei, “les edificacions pròpies dels projectes d’interès nacional no estan sotmeses a l’autorització dels comuns”. Una previsió pintoresca si es té en compte que l’edifici es construirà a la rotonda d’Enclar i sobre una parcel·la cedida precisament pel Comú de la capital, que en aquest cas i fins ara ha actuat sempre amb plena sintonia amb el ministeri. En qualsevol cas, la declaració arriba una setmana després que l’executiu va obrir la licitació per a la construcció de l’espai expositiu segons el projecte de l’arquitecte Jordi Batlle. El termini per concórrer-hi expira el 18 d’octubre i les obres hauran d’estar acabades abans de vuit mesos, així que el nou equipament hauria de ser una realitat com a molt tard l’últim trimestre del 2018. El projecte de Batlle preveu una estructura en dos volums, planta baixa i primer pis –on s’exposarà el conjunt mural adquirit el 2007–, i una superfície total de 250 metres quadrats.