L'ENA presenta un espectacle format per tres petites peces teatrals

La Fundació Escena Nacional d'Andorra presenta Racons. Històries pel forat del pany, un espectacle format per tres petites peces teatrals que dona veu a talents emergents del país. L'obra tindrà lloc en dos espais poc teatrals com són la Casa Comuna de Sant Julià de Lòria i el Museu Casa Rull. Es tracta d'una proposta no estesa a Andorra, però que ha agafat embranzida als països veïns.

L'espectacle és una creació de les actrius andorranes Cristina Pericas i Natàlia Garrido, que han estudiat al Col·legi del Teatre i que són les impulsores creatives de l'obra. Han comptat amb l'ajuda d'Alfons Casal en la direcció i la dramatúrgia de l'espectacle, que conformen tres relats escrits i dirigits per Jaume Viñas, en les peces Lloronas i 'a petita llar, i Bertus Compañó en la dramatúrgia de Tela de judici, que dirigeix Natàlia Garrido.

Els personatges que guiaran el públic per aquestes tres històries estan interpretats per Anna Del Río, Anna Mangot i Lluís Adrán, que explicaran històries del present, del passat i del futur que solen estar amagades i arraconades.

L'espectacle serveix com a aperitiu de la nova temporada, que es donarà a conèixer en les properes setmanes, i tindrà lloc el divendres 3 de març, a les 21.30 hores, a l'antiga Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, i el dissabte 4 de març, a la mateixa hora, al Museu Casa Rull de la Massana.

El preu de les entrades és de 10 euros, i es poden adquirir a través de la web www.codetickets.com.