L’epopeia d’AINA, a la pantalla gran

David Haro i Jaume Planella roden un documental sobre els 40 anys de la casa de colònies.

Teníem fins ara Els 40 anys d’AINA, el patracol de paper que resumeix la formidable història de la casa de colònies nascuda el 1976 a partir d’una visió de mossèn Ramon; teníem també 50 anys de tu a tu des de Canillo, el recull d’articles, apòlegs i textos fins ara dispersos del mateix mossèn Ramon; i teníem finalment, és clar, La petita història de mossèn Ramon, il·lustrada per Pilarín Bayés i destinada als més petits. Doncs ben aviat tindrem també Entre muntanyes, arrels d’arbre, un documental que pretén donar testimoni audiovisual del llegat de mossèn Ramon al llarg d’aquests 40 anys d’AINA, “perquè seria una llàstima que se’n perdés l’essència el dia que ell falti”. I quina és aquesta “essència”? Doncs l’educació a través dels valors, lluny dels cànons diguem-ne més encotillats i acadèmics: “Mossèn Ramon mai no ha intentat inculcar dogmes sinó que cada nen, cada persona, trobi la fe dintre seu; que cadascú sigui capaç de reconèixer la seva ànima; que siguem capaços de creure en nosaltres mateixos.”

Aquest és el fet diferencial d’AINA, segons Jaume Planella, que hi ha passat tots els estius des dels 7 anys i avui en té 24 –primer com a nen; després com a monitor–, i que és juntament amb David Haro, amb idèntic recorregut ainer, l’impulsor d’Entre muntanyes. El rodatge començarà la primera setmana de juliol i està previst que s’allargui fins al 31 d’agost. La idea és retratar in situ el procés formatiu que s’hi imparteix des que els nens aterren per primera vegada a la casa de colònies –als 7 anys: com Planella, com Haro i com centenars, potser milers de nens des del 1976– fins que es converteixen en monitors, als 18, després de passar per la borda i els campaments. I qui hi ha passat sap de què parlem. Per això un equip de rodatge acamparà de forma permanent a AINA durant tot l’estiu.

Tot plegat ho conceben com un “regal” per a mossèn Ramon, sens dubte la persona providencial, l’ànima de l’invent. Un regal en sentit estricte perquè el pla de negoci preveu la cessió a AINA del documental, inclosos els drets econòmics, a partir del 23 d’abril del 2019. Just un any després de l’estrena, feliç esdeveniment que, si no es torcen els plans, tindrà lloc exactament el 23 d’abril de l’any que ve. I això sí que és previsió. I precisió. Després es donaran dotze mesos per moure’l per festivals de tot el món, perquè un altre dels objectius del projecte és fer arribar la feina d’AINA a un públic internacional. Com que no es moquen amb mitja màniga, i com que ni Planella ni Haro tenien experiència prèvia en el camp de l’audiovisual, hi han enrolat un equip professional, amb experiència en el documental de muntanya, amb els mexicans Francisca d’Acosta a la direcció, Jorge Linares a la fotografia i Camille Ibarra a la producció.

Ells dos, juntament amb Carla Altimir, són el contacte local de l’staff tècnic i els encarregats de buscar un finançament a l’altura de l’ambició del projecte: 170.000 euros, que esperen completar amb les aportacions d’institucions, entitats financeres i particulars, així com amb la campanya de captació de fons que acaben d’engegar i que apel·la a tots els que han sigut nens d’AINA, avui adults, i les seves famílies. Amb aportacions a la carta: de cadascú segons les seves possibilitats. En tornarem a parlar, és clar.