L'Esbart Valls del Nord presenta un festival amb nou danses

L’Esbart Valls del Nord pujarà a l’escenari de l'Auditori Nacional d'Andorra aquest dissabte 10 de juny, a les 19 hores, en una nova representació del Festival Infantil i Juvenil amb un espectacle basat en la festa major, segons informa el comú d'Ordino. “Ben atapeïda d'actes i manifestacions culturals diverses, la festa major, és el punt àlgid, l’esclat de l’alegria col·lectiva en la vida d’un poble, de les seves entitats, la seva societat, la seva gent”, explica Sandra Tudó, codirectora de l’esbart i coreògrafa.

Les seccions de petits, infantils A, infantils B i juvenils presenten un festival folklòric amb nou estrenes. El públic podrà gaudir de cançons i balls populars com 'La castanya' i 'Els tres tambors', polques com 'Quan mirem', balls centenaris com' La polca de l'ours', danses tradicionals com 'L'entrellissada' o la jota del 'Ball de coques' i danses de creació com 'Cassigalls al vol', 'El goig dels infants' o 'Lluernes de braus de foc', posades en escena que volen mostrar les arrels d'antuvi en evolució.

De la cobla, als grups de pop-rock, passant per bandes de folk i jazz. Així mateix, s'inclouen dues propostes: 'Viu' i 'Tarraco.ad'. La primera, del grup Roba Estesa, amb música fusió del folk i rumba, ens transporta a compartir l'ambient de la festa major amb els elements culturals essencials. “El ball transmet positivisme, ganes de viure i l'alegria de la festa. Amb dinamisme, il·lusió, innocència i molta força la secció infantil ens farà partícips de prendre'ns la vida com una oportunitat que cal aprofitar”, afegeix Tudó. Pel que fa a la segona proposta, 'Tarraco.ad', l’esbart ret homenatge a les terres tarragonines, tan prolíferes en manifestacions culturals i artístiques.

Danses com el 'Ball de gitanes', 'El Patatuf', el 'Ball de faixes' i el 'Ball de bastons' faran evocar la part més popular de la festa portada a l'escena i culminant amb un ball final que dona nom a l'espectacle 'Festa Major' del grup Els Búhos. Amb el 'toc.ad', encaixant tradició, creació i evolució. “Des del sentiment i transmetent emocions que es barregen des de l'essència de la tradició fins a la performativitat. Un país és el que són els seus pobles i les seves ciutats, els pobles i les ciutats són el que és la gent que hi viu. Tot allò que ens distingeix, allò que ens identifica, és el que hem de conservar i estimular. Cal que cuidem la identitat”, conclou Tudó l’explicació de l’espectacle.