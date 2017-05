L’espectacle ‘Mare, vull ser mag’ fa ple a les Fontetes

La Fundació de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA) ha tornat a la graella cultural, amb el primer l’espectacle de la temporada, ‘Mare, vull ser mag’, protagonitzat per Toni Zamora i dirigit per Irina Robles. La història d’un nen que descobreix els seus poders màgics, gràcies a un regal de Nadal ha estat l’argument, que ha emplenat de màgica i il·lusionisme una sala de les Fontetes plena. El pròxim 28 de maig hi haurà una nova representació de l'obra a l'Auditori Claror de Sant Julià de Lòria.

La màgia i l’il·lusionisme s’han unit amb el teatre, per crear la primera representació oficial de la temporada de l’Escena Nacional d’Andorra d’enguany, ‘Mare, vull ser mag’. Un projecte produït per l’ENA i l’Animal Escola de Teatre, en el qual hi ha participat el jove mag andorrà, Toni Zamora, sota la direcció d’Irina Robles.

El mag andorrà, Toni Zamora, ha estat el protagonista d’una història que ha combinat la màgia i l’humor a parts iguals, en un espectacle dirigit a tots els públics, però sobretot a la canalla. Zamora que ha estat acompanyat per Daniel Rossell ha realitzat un número de manipulació, amb el qual va guanyar el 3r premi del Màgicus 2016.

Els poders arriben a les mans d’un nen el dia de Nadal, gràcies a un regal especial: una caixa de màgia. L’il·lusionisme i els números de manipulació comencen a apoderar-se del nen canviant la seva vida completament.

Aquesta ha estat la primera representació de l’obra, tot i que el pròxim 28 de maig hi haurà un segon espectacle, a l’Auditori Claror de Sant Julià de Lòria. D’altra banda, ‘Quins clàssics’ serà la pròxima producció de l’ENA i Maria Hervàs, els dies 3 i 4 de juny a la Sala de les Fontetes de la Massana.