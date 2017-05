L'espectacle 'Mimetismes' de l'Esbart Sant Romà emplena de tradició i fusió Encamp

Com ja és habitual, la tradició i la fusió característiques de l'Esbart Sant Romà s'han donat cita en l'espectacle bianual 'Mimetismes', que l'agrupació encampadana ha dut a terme a la sala de festes del complex esportiu i sociocultural de la parròquia. Més de 300 persones han assistit a la darrera representació de l'espectacle d'enguany, una xifra similar a la que van aconseguir en l'actuació d'aquest dissabte al vespre. La directora artística de l'Esbart Sant Romà, Maribela Moreno, ha destacat la bona rebuda de l'espectacle entre el públic i ha afirmat que "la gent ha sortit molt contenta i la veritat és que tothom ha estat molt engrescat en tot moment".

A més, Moreno ha explicat que com en altres ocasions, la representació s'ha dividit en dues parts. La primera d'elles s'ha basat més en la tradició vinculada a l'esbart amb tocs creatius i una segona "amb molta més fusió i mimetisme, sobretot amb el hip hop". Un altre dels aspectes destacats de l'espectacle ha estat la vessant benèfica, ja que tal com ha explicat Moreno, "els beneficis aniran destinats íntegrament a l'Associació Andorrana per la Malaltia de l'Alzheimer (AAMA)". Malgrat no saber les xifres, la directora ha manifestat que "ens agradaria superar els 3.000 euros".

L'Esbart Sant Romà ha realitzat aquest diumenge a la tarda, la darrera representació de l'espectacle 'Mimetismes' d'enguany. Un espectacle que com en altres ocasions ha combinat la tradició de l'esbart amb la dansa més contemporània. L'agrupació encampadana ha actuat per partida doble aquest cap de setmana, amb més de 600 espectadors durant els dos dies.

Precisament, la directora artística de l'Esbart Sant Roma, Maribela Moreno, ha destacat la bona rebuda que ha tingut l'espectacle i ha afegit que "la gent ha sortit molt contenta i la veritat és que tothom ha estat molt engrescat en tot moment". A més, Moreno ha afegit que durant les representacions "hem vist molt gent nova que per a nosaltres sempre és interessant".

Pel que fa a 'Mimetismes', la fusió i la creació ha estat presents durant bona part de l'espectacle, sobretot en la segona part on els dansaires han combinat diferents estils de dansa com el hip-hop, ja que segons la directora "emprem peces d'altres artistes i els nostres ballarins es mimetitzen amb diversos estils".

D'altra banda, com ja és habitual la primera part de l'espectacle s'ha centrat més en la tradició vinculada a l'esbart ,amb diferents balls tradicionals incloent-hi diferents tocs creatius. L'espetacle l'han iniciat els infantils, amb la peça 'Sona Bé', tot seguit ha arribat el torn de 'el Ball a sa plaça', interpretada pels juvenils i el cos de dansa. Els infantils han tornat a l'escenari amb 'Moura per a ells'. Finalment, la primera part ha acabat amb la representació de 'Traces', a càrrec del cos de dansa adult.

Com en altres ocasions, els beneficis de les entrades aniran destinats íntegrament a una entitat del país, que enguany ha estat l'Associació Andorrana de Malalts de l'Alzheimer (AAMA), ja que segons ha assenyalat Moreno, aquesta entitat "és nova i volem fer tot el possible per ajudar-la". Moreno també ha afegit que en edicions anteriors de l'espectacle –que és bianual-, els beneficis sempre s'han destinat a entitats benèfiques com ara Mans Unides o ASSANDCA, en la darrera edició. La directora també ha recalcat que "ens agradaria superar els 3.000 euros".