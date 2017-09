L’exèrcit nord-americà s’interessa per Peacock

Si el lector ha seguit amb algun interès el serial Peacock –ja ho saben: l’aviador nord-americà desaparegut l’octubre del 1943 prop de Soldeu i que Claude Benet i Gerard Remolins creuen que podria estar enterrat a la fossa comuna del cementiri–, avui tenen l’oportunitat de saber-ne els detalls: Benet obre al CAEE escaldenc el cicle Andorra en temps de conflictes (1936-1945) amb una conferència que contextualitza el drama de Peacock: qui eren els evadits? Per què passaven per Andorra? Qui els ajudava, i per què? El que ens ha explicat a Guies, fugitius i espies, però posat al dia i amb una prometedora notícia d’última hora: un coronel de l’exèrcit nord-americà, Christopher Forbes, s’ha interessat personalment en el cas del nostre sergent, i Benet considera que la implicació directa o indirecta de l’exèrcit ianqui pot ajudar a tirar endavant la segona fase d’aquesta aventura arqueològica, que és excavar tota la fossa comuna de Soldeu.