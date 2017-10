L’humor musical de Triwap, dijous al Comunal de la capital

Es diuen Triwap i són tres exalumnes del conservatori de Rennes que, acabats els estudis, es van llançar a l’aventura amb una proposta que combinava versions subversives dels clàssics de la chanson amb temes; el 2012 van desfilar pel festival d’Avignon, se’ls va afegir el director Jean-Michel Fournereau, que els va acabar de polir, i junts han aixecat un espectacle que sota el títol d’Et si on se mêlait? recala dijous al Teatre Comunal de la capital, en la primera funció de la Temporada conjunta. I en francès: l’ambaixada col·labora per quart curs consecutiu amb el cartell teatral. El cert és que si recorden les peripècies escatalògico-musicals de La Trinca dels bons temps, o la deriva més intel·lectual –i pelet pretensiosa– dels Luthiers, es faran una primera idea del que fa Triwap: tres joves actors, cantants i multiinstrumentistes –no necessàriament en aquest ordre– que salten a l’escenari decidits a estripar hits de patums com Stevie Wonder (Isn’t She Lovely), Bee Gees (How Deep Is Your Love?) i Jacques Dutronc (Les play-boys), i que ho combinen amb una col·lecció de delirants temes propis i d’esquetxos humorístics. Es fan passar per una boyband postadolescent, però en realitat són un tercet saludablement iconoclasta que gasta un ritme frenètic i una joie de vivre que s’encomana des del minut u de l’espectacle. Triwap canten, actuen i fan riure. Però també toquen, i amb virtuosisme considerable, el piano, el contrabaix, el trombó, la guitarra i la flauta. Un espectacle total per obrir boca. I demà, la Temporada completa.