L’il·lusionista Marc Ferrer impulsa el circuit de màgia al centre històric

Diu que la crida de la màgia la va sentir certa tarda dels seus 11 anys. El seu germà gran li va fer un truc clàssic –endevinar una carta– i s’hi va quedar enganxat. “I això que li va sortir fatal”, recorda. Però la flameta ja l’havia encès; es va comprar un patracol –Cartomagia fundamental, de Vicente Canuto, que va trigar quatre anys a cruspir-se–, als 14 va debutar en un escenari –el del Col·legi Janer, on estudiava– i als 17, a Fada. Han passat set anys, Marc Ferrer sobreviu –diu–com a il·lusionista, i és a més l’ànima del Circuit de micromàgia, inèdita i prometedora iniciativa impulsada per l’Associació de Comerciants del Centre Històric que arrenca aquest vespre i que pretén crear el que diu el seu nom, un circuit per programar de manera estable espectacles de màgia de proximitat i de saló.

De moment s’hi han apuntat quatre locals de la capital: el Harlem, la Fada Ignorant, la Puça i Cal Sinquede. Cada dos mesos, un mag desfilarà el divendres i el dissabte per aquests quatre locals, en sessions de tarda i nit, i els honors els fa avui l’aragonès Javi el Mago, professional de llarga trajectòria que obrirà el cartell al Harlem (20 hores) amb un espectacle especialment dirigit al públic infantil, i que a la nit desfilarà per la Fada (23.30 hores), ara per al públic adult. Demà repetirà, i amb aquest mateix esquema, a la Puça i a Cal Sinquede. Es tracta, diu Ferrer, d’obrir la porta a un gènere fins ara relegat al festival de màgia de Canillo, i d’oferir a més una oportunitat als mags que comencen: la que a ell li van donar sense demanar res a canvi, recorda, precisament els locals que s’han unit al Circuit. Per això el programa combinarà professionals com Javi el Mago i debutants que busquen una oportunitat. Inclosos els de casa, on a banda d’ell –el podran veure cada dimecres de desembre al Hard Rock– exerceixen el Mag Toni i Jorge Jaime. Ningú no podrà dir que en aquest país falta màgia. Ja no.